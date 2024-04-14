متقاضیان مسکن نهضت ملی بردسکن تعجیل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان زاده صبح یکشنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان بردسکن که با حضور اعضای مربوطه در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: کلیه تمهیدات لازم برای اجرای طرح که پیشنهاد بود، دیده شده است.

فرماندار بردسکن افزود: حسب پیگیری‌های به عمل آمده الویت اصلی همه مدیران عملیاتی کردن طرح نهضت ملی مسکن است.

وی افزود: به تمامی متقاضیان توسط بنیاد مسکن مهلت داده شده تا پایان فروردین ماه نسبت به اجرای طرح ساخت مسکن خود اقدام کنند.

دهقان زاده با بیان اینکه بردسکن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خیلی عقب است، گفت: متقاضیان نیازمند در ساخت مسکن خود با توجه به فراهم بودن تمهیدات لازم اقدام کنند.

فرماندار بردسکن با اشاره به اینکه دستگاه‌های مرتبط زحمات زیادی را برای زمین‌های نهضت ملی کشیده‌اند، اظهار داشت: هر چه در ساخت و ساز بنا تأخیر بیفتد، فرد متقاضی مورد نیاز متضرر خواهد بود، زیرا امروز مسکن در سبد خانوار قرار دارد و جز نیازهای واقعی یک خانواده است.