عملیات «وعده صادق» نمایش اقتدار نظام بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان با صدور بیانیهای از اقدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله موفق به مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمینهای فلسطین اشغالی قدردانی کرد.
در این بیانیه آمده است:
«وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَی الظَّالِمِینَ» (سوره بقره آیه ۱۹۳)
شب گذشته سرانجام انتظارها به پایان رسید و حمله گسترده موشکی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به جنایتهای رژیم صهیونیستی انجام و مواضع نظامی این رژیم در سرزمینهای فلسطین اشغالی با موفقیت هدف قرار گرفت.
این رژیم جنایتکار و کودککُش در ادامه شرارتهایش در روزهای گذشته با حمله به ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دمشق، جمعی از فرماندهان نظامی ایران را به شهادت رساند و میبایست پاسخی محکم و بازدارنده دریافت میکرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با دهها فروند موشک و پهپاد و تاکتیکهای پیچیده، مواضع اطلاعاتی و پشتیبانی در حمله به ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق را به طور قابل ملاحظهای منهدم کرد.
عملیات «وعده صادق» که با رمز «یا رسول الله (ص)» انجام شد، نمایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران برای دشمنان به خصوص صهیونیستها و آمریکاییها بود و نشان داد که ایران به هر تجاوزی پاسخی محکم و پشیمانکننده خواهد داد.
عملیات باشکوه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که با همراهی جبهه مقاومت همراه بود، قلوب ملتهای مسلمان و آزاده جهان و به خصوص مردم مظلوم غزه و فلسطین که در ماههای گذشته تحت شدیدترین حملات و تجاوزات رژیم اشغالگر قدس قرار دارند، خوشحال کرد و آنها را به آزادی قدس در آینده نزدیک امیدوارتر ساخت.
شورای نگهبان ضمن قدردانی از رزمندگان دلاور و پرافتخار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت، امیدوار است که جشن بزرگ آزادی قدس شریف و نابودی رژیم صهیونیستی هرچه زودتر با حضور باشکوه ملتهای مسلمان و آزاده جهان برگزار شود.
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