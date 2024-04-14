مرحله سوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کلامی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه آذربایجان شرقی جزو پنج استان برتر در تجهیز فروشگاه‌های ارائه خدمات الکترونیکی کالابرگ الکترونیکی در کشور است، اظهار کرد: مرحله سوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی تا هجدهم اردیبهشت ماه سالجاری ادامه دارد و خانوارهای مشمول این طرح می‌توانند با خرید ۱۱ قلم کالا به میزان تعیین شده معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال از این طرح استفاده کنند

وی اضافه کرد؛ بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال از اعتبار کالابرگ الکترونیکی توسط دولت و ۳۵ هزار میلیارد ریال توسط مشمولان طرح در آذربایجان شرقی در طول اجرای این طرح، خرید شده است که نشان از پویایی طرح و استقبال مردم استان دارد و لازم است ادارات صمت و جهاد کشاورزی استان در خصوص نظارت بر فروشگاه‌ها در تأمین کالاهای اساسی همکاری لازم را انجام دهند.

معاون هماهنگی اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد؛ اعتبار جدید طرح کالابرگ الکترونیکی علاوه بر یارانه نقدی بوده و خانوار یارانه بگیر به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد و مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود.

کلامی در مورد بهره‌بندی و اطلاع مردم از فروشگاه‌ها ارائه خدمات افزود: مردم می‌توانند کالاهای اساسی را از فروشگاه‌های تجهیز شده در سطح استان و روستاها خرید کرده و از طریق نصب اپلیکیشن شما (شبکه ملی اعتبار) از فروشگاه‌های اطراف و تراکنش‌های صورت گرفته و مانده اعتبار خود مطلع شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بیش از هشت هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای در استان به طرح مذکور متصل هستند، افزود: کنترل بر روند بازار از سوی هیئت‌های بازرسی از طریق سازمان جهاد کشاورزی و صمت و تعزیرات صورت می‌گیرد و تلاش بر این است تا مشکلات اجرا را به حداقل برسانیم.

وی گفت: تاکنون پایانه ۲ هزار فروشگاه متخلف که بر اساس دستورالعمل مذکور اقدام نکرده و خارج از ضوابط اعلامی خرید و فروش انجام دادند از سوی شرکت فارا قطع شده است.