صادرات بیش از ۷ میلیون تن کالا از پایانه های مرزی استان کرمانشاه

سید شهرام کهریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۱۲ ماهه سال گذشته ۷ میلیون و ۲۷۳ هزار تن کالا از ۵ پایانه مرزی استان کرمانشاه صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشدی ۷ درصدی روبرو است.

وی افزود: بیشترین صادرات کالا طی ۱۲ ماهه سال گذشته از پایانه مرزی پرویزخان با صادرات ۲ میلیون و ۷۸۷ هزار تن کالا و افزایش ۱۱ درصدی نسبت به سال قبل انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در خصوص میزان صادرات از دیگر پایانه‌های مرزی استان کرمانشاه تصریح کرد: در پایانه‌های مرزی خسروی ۱ میلیون و ۸۵۵ هزار تن کالا، سومار ۱ میلیون و ۶۸۶ هزار تن کالا، شیخ‌صله ۶۲۵ هزار تن کالا و شوشمی ۳۱۸ هزار تن کالا است.

وی درباره عمده کالاهای صادر شده از پایانه‌های مرزی گفت: میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره‌بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف و… از جمله کالاهایی بودند که از پایانه‌های مرزی استان کرمانشاه صادر شده‌اند.

کهریزی با اشاره به ناوگان ورودی پایانه مرزی استان کرمانشاه گفت: در ۱۲ ماهه سال گذشته: ۳۷۸ هزار و ۶۱۴ هزار خودرو کالاهای صادراتی را به ۵ پایانه مرزی استان کرمانشاه انتقال داده‌اند.