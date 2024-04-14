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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۰۴

دانشجوی گنابادی پژوهشگر برجسته کمیته تحقیقات وزارت بهداشت شد

دانشجوی گنابادی پژوهشگر برجسته کمیته تحقیقات وزارت بهداشت شد

گناباد- «احمدرضا عطاردی» دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان پژوهشگر برجسته کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «احمدرضا عطاردی» دانشجوی مقطع دکتری حرفه‌ای رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سوی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان پژوهشگر برجسته اعلام شد.

نیما رضایی، دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای خطاب به لیلا صادق‌مقدم معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد آورده است: به استناد دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده ۲ آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان و با توجه به تأیید مستندات پرونده در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد، مستندات ارسالی آقای «احمدرضا عطاردی» دانشجوی رشته پزشکی مقطع دکترای حرفه‌ای آن دانشگاه، در کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی با کسب ۱۱۹،۹ امتیاز (صد و نوزده و نه دهم امتیاز) به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته شناخته می‌شوند.

کد مطلب 6078077

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