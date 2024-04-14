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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۲۴

رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان:

۵۸۰ قلم ملزومات پزشکی قاچاق در سمنان کشف شد

۵۸۰ قلم ملزومات پزشکی قاچاق در سمنان کشف شد

سمنان- رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه طی نوروز از واحدهای عرضه کننده محصولات پزشکی بازدید شد، گفت: نتیجه بازرسی کشف ۵۸۰ قلم ملزومات پزشکی قاچاق در حوزه تحت پوشش دانشگاه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران قدس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه از تاریخ ۲۴ اسفندماه لغایت ۱۸ فروردین ماه سال جاری از واحدهای عرضه کننده محصولات سلامت در شهرهای تحت پوشش این دانشگاه بازدیدهای لازم به عمل آمده است، ابراز داشت: در طرح ستاد نوروزی ۱۰۰ محل عرضه فرآورده‌های غذایی مورد بازرسی قرار گرفت.

وی ضمن بیان اینکه ۲۱ مورد بازرسی‌ها مربوط به واحدهای تولید خوراکی، نوشیدنی و آرایشی و بهداشتی بودند، افزود: ۲۱ مورد دیگر را بازدید از واحدهای عرضه فرآورده‌های سلامت محور شامل می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن بیان اینکه ۴۹ بازدید از داروخانه‌های تحت پوشش صورت گرفت، ابراز داشت: ۱۴ مورد ملزومات پزشکی، شش مورد شرکت‌های پخش دارو و دو مورد دیگر بازدید از شبکه بهداشت و درمان را در بر دارد.

قدس ضمن بیان اینکه نتیجه این نظارت و بازرسی‌ها کشف ۵۸۰ قلم ملزومات پزشکی قاچاق بوده است، تصریح کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و روال قضائی در حال طی شدن است.

وی با بیان اینکه ۳۴ قلم فرآورده سلامت محور تاریخ گذشته نیز کشف شدند، افزود: این اقلام منهدم و از دسترس عموم دور نگه داشته شد.

کد مطلب 6078144

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