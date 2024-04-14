به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیأت دولت، ضمن تجلیل از عملیات مقتدرانه، تاریخی و پیروزمندانه نیروهای مسلح کشورمان در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه، «هماهنگی میدان و دیپلماسی»، «هماهنگی بین بخش‌های صف و ستاد» و همچنین «دقت بسیار بالا در اجرای عملیات» را از جلوه‌های کم‌نظیر و افتخارآمیز این عملیات برشمرد و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدا، مجاهدت و جانفشانی نیروهای مسلح و هدایت‌های داهیانه و پیامبرگونه رهبری معظم انقلاب، جمهوری اسلامی ایران در اوج قدرت و عظمت قرار دارد و با این اقدام غرورانگیز، علاوه بر عملی شدن وعده تنبیه دشمن متجاوز، قلوب تأثر یافته مردم جهان، امت اسلامی و مردم مظلوم فلسطین از جنایات این رژیم متجاوز نیز آرام گرفت.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه دشمن پس از ناامیدی از ضربه زدن به امنیت مردم و همچنین ضربه خوردن از نیروهای مسلح کشورمان به دنبال ایجاد اخلال در اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود، هوشیاری، تلاش مضاعف و هماهنگی بین بخش‌های اداری و اجرایی کشور را برای خنثی‌سازی چنین توطئه‌هایی خواستار شد و بر اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع اقدامات اقتصادی دولت به منظور حفظ ثبات بازار و اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی تأکید کرد.

رئیسی ضمن یادآوری نقش و وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحقق شعار سال و مشارکت‌دهی مردم در جهش تولید، تأکید کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظفند با گفتمان‌سازی، مشارکت مردم در امر تولید، توانمندسازی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و نهادهای مردمی و همچنین رفع موانع نقش‌آفرینی مردم در تولید و اقتصاد کشور شعار امسال را تحقق ببخشند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه هیئت دولت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران که حضور حماسی و بی‌نظیر مردم در راهپیمایی روز قدس را مسئولیت‌آور عنوان کرده بودند، تصریح کرد: دولت و خدمتگزاران نظام، خود را موظف می‌دانند که با تمام وجود، مجدانه، مجاهدانه و زمان‌شناسانه نسبت به پیگیری و رفع مشکلات مردم اقدام کنند.