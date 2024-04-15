عملیات «وعده صادق» به جا و مقتدرانه بود/ اسراییل را تحقیر کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پیروزی دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که اقدام به جا و مقتدرانه آنها باعث خوشحالی دل مردم عزیزمان و احساس غرور آنها و همچنین باعث تحقیر رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آنها شد، تبریک می‌گویم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری تجمعات حمایت آمیز مردم در نقاط مختلف کشور در پی پاسخ سپاه پاسداران به جنایات تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق، اظهار کرد: از ابراز احساسات مردم عزیزمان که با تجمعات مختلف از فرزندان خود که دست قدرت الهی و اراده شکست ناپذیر مردم را از آستین آنها مشاهده کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.