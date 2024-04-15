پلیس اسفراین بر دستان سارقان احشام دستبند زد

سرهنگ محمد روهنا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در سطح شهرستان اسفراین، بلافاصله شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار مأموران مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت

وی با بیان اینکه مأموران با استفاده از یکسری اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی یک سارق سابقه‌دار در سطح شهرستان شدند، افزود: مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهم را در محل مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به ۹ فقره سرقت احشام با همدستی ۲ نفر در سطح شهرستان اعتراف نمود، تصریح کرد: مأموران با رصد اطلاعاتی و سرعت عمل ۲ سارق همدست را نیز دستگیر و به پلیس آگاهی دلالت نمودند

فرمانده انتظامی اسفراین با اشاره به اینکه متهمان پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: دامداران از ورود افراد غریبه که تحت عنوان مشتری دام به محل نگهداری احشام خودداری کنید.