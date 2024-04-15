صدور کد صادراتی IR در یک کارخانه لبنی در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های صورت گرفته توسط تیم ممیزی رسمی سازمان دامپزشکی کشور و استان مرکزی که به منظور صدور کد صادراتی از یک کارخانه لبنی در شهرستان اراک انجام شد، الزامات GMP و HACCP جهت صدور این کد برای کارخانه مذکور مشخص شد.

وی افزود: این کارخانه پس از رفع نواقص و اجرای الزامات خواسته شده، مستندات لازم را به اداره کل و سازمان ارائه و موفق به دریافت کد IR جهت صادرات محصولات خود به کشورهای مختلف شد.

رضایی افزود: با توجه به اینکه مرجع ذیصلاح برای تأیید سلامت فرآورده‌های لبنی و صدور گواهی صادراتی لبنیات در سطح بین المللی از جمله اتحادیه اوراسیا سازمان دامپزشکی است، کارخانجات لبنی جهت صادرات هر گونه محصولات تولیدی خود باید کد صادراتی IR را از سازمان دامپزشکی کشور دریافت کنند.