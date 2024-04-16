حمایت از تاسیس شرکت دانش بنیان توسط ایرانیان خارج از کشور

سید علی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر به جزئیات مدل حمایتی سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه از فناوران و محققان ایرانی خارج از کشور در قالب پروژه و پلتفرم کانکت پلاس اشاره کرد و گفت: هدف از کانکت پلاس طراحی سامانه‌ای برای همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور است و برنامه و تسهیلاتی برای نخبگانی که به کشور باز می‌گردند، در نظر گرفته شده است. براساس این پروژه نخبگان و فارغ التحصیلانی که قبلاً در خارج از کشور شرکت تأسیس و یا محصولی تولید کردند و می‌خواهند مشابه آن را در ایران تولید و یا شرکت دانش بنیان در ایران تأسیس کنند، مورد حمایت اولیه و فناورانه ما قرار خواهند گرفت.

معاون توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی معاونت علمی با اشاره به اینکه با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، یک گرنت ۵۰۰ میلیون تومانی بلاعوض به افرادی که به دنبال تأسیس شرکت دانش بنیان هستند، اعطا می‌شود، گفت: همچنین یک سری امکانات زیرساختی و فضاهای مازاد در پارک‌های علم و فناوری پردیس، دانشگاه شریف، تهران، اصفهان، شیراز و … در اختیار این افراد قرار داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه طی ۲ ماه و نیم ۳۸۰ پروپوزال به دست ما رسید، گفت: از این تعداد ۱۰۰ پروپوزال به شرکت دانش بنیان تبدیل شد و باقی طرح‌ها در حال داوری و ارزیابی است. همچنین ما پروژه‌های این افراد را به سرمایه گذاران معرفی خواهیم کرد چرا که بعضاً برخی از طرح‌ها به حمایت بالای چند میلیارد تومان نیاز دارند و از آنجا که این پروژه‌ها پیش از آن اجرایی شده، ریسک سرمایه گذاری شأن کمتر است.

حسینی دومین حمایت در قالب پروژه کانکت پلاس را حمایت از محققان پسادکتری عنوان کرد و گفت: در همین راستا از ۱۷۰۰ محقق پست داک در سال ۱۴۰۲ حمایت کردیم. فرد ابتدا باید پروپوزال خود را در پلتفرم کانکت پلاس بارگذاری کند و ما قبل از اپلای کردن، او را به دانشگاه یا پژوهشگاه معرفی می‌کنیم و اگر پروپوزال فرد تأیید شود، در دانشگاه جذب و علاوه بر اعطای حقوق استادیار پایه و یک گرنت حدود ۳۰۰ میلیون تومانی، به مدت یکسال بیمه خواهد شد.