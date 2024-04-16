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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۰۷

در گفت و گو با مهر اعلام شد؛

حمایت از تاسیس شرکت دانش بنیان توسط ایرانیان خارج از کشور

حمایت از تاسیس شرکت دانش بنیان توسط ایرانیان خارج از کشور

معاون سرمایه انسانی سازمان توسعه همکاری های علمی و فناورانه بین المللی گفت: این سازمان از متخصصان خارج از کشور که قصد تاسیس شرکت دانش بنیان در ایران را دارند حمایت مالی و زیرساختی می کند.

سید علی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر به جزئیات مدل حمایتی سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه از فناوران و محققان ایرانی خارج از کشور در قالب پروژه و پلتفرم کانکت پلاس اشاره کرد و گفت: هدف از کانکت پلاس طراحی سامانه‌ای برای همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور است و برنامه و تسهیلاتی برای نخبگانی که به کشور باز می‌گردند، در نظر گرفته شده است. براساس این پروژه نخبگان و فارغ التحصیلانی که قبلاً در خارج از کشور شرکت تأسیس و یا محصولی تولید کردند و می‌خواهند مشابه آن را در ایران تولید و یا شرکت دانش بنیان در ایران تأسیس کنند، مورد حمایت اولیه و فناورانه ما قرار خواهند گرفت.

معاون توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی معاونت علمی با اشاره به اینکه با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، یک گرنت ۵۰۰ میلیون تومانی بلاعوض به افرادی که به دنبال تأسیس شرکت دانش بنیان هستند، اعطا می‌شود، گفت: همچنین یک سری امکانات زیرساختی و فضاهای مازاد در پارک‌های علم و فناوری پردیس، دانشگاه شریف، تهران، اصفهان، شیراز و … در اختیار این افراد قرار داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه طی ۲ ماه و نیم ۳۸۰ پروپوزال به دست ما رسید، گفت: از این تعداد ۱۰۰ پروپوزال به شرکت دانش بنیان تبدیل شد و باقی طرح‌ها در حال داوری و ارزیابی است. همچنین ما پروژه‌های این افراد را به سرمایه گذاران معرفی خواهیم کرد چرا که بعضاً برخی از طرح‌ها به حمایت بالای چند میلیارد تومان نیاز دارند و از آنجا که این پروژه‌ها پیش از آن اجرایی شده، ریسک سرمایه گذاری شأن کمتر است.

حسینی دومین حمایت در قالب پروژه کانکت پلاس را حمایت از محققان پسادکتری عنوان کرد و گفت: در همین راستا از ۱۷۰۰ محقق پست داک در سال ۱۴۰۲ حمایت کردیم. فرد ابتدا باید پروپوزال خود را در پلتفرم کانکت پلاس بارگذاری کند و ما قبل از اپلای کردن، او را به دانشگاه یا پژوهشگاه معرفی می‌کنیم و اگر پروپوزال فرد تأیید شود، در دانشگاه جذب و علاوه بر اعطای حقوق استادیار پایه و یک گرنت حدود ۳۰۰ میلیون تومانی، به مدت یکسال بیمه خواهد شد.

کد مطلب 6079034
مهتاب چابوک

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