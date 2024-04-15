انواع باران در تولید گندم چه نقشی دارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحقیقات انجام شده باران از نظر شدت و تأثیر از انواع مختلفی از جمله ملایم، متوسط، تند و رگبار برخوردار است که هر یک از آن‌ها ممکن است از نظر زمانی نا به‌هنگام بوده یا با توجه به شدت آن، تأثیرات منفی و مخربی را در زراعت بر جای بگذارد.

بر اساس این تحقیق، باران تند در صورت شدت، اثرات جزئی بر جای می‌گذارد اما رگبار، باعث خسارات زیادی همچون از بین رفتن محصولات و خاک مزارع می‌شود، ضمن اینکه اثر میزان بارش در نیمکره شمالی، نواحی استوایی و نیمکره جنوبی متفاوت است و فصل بارش، جنس خاک و نفوذپذیری آن و تراکم گیاهی نیز در این اثرگذاری نقش دارند.

این گزارش می‌افزاید، از اثرات بارش باران‌های تند در اواخر بهار که با وزش باد همراه باشد، ایجاد خوابیدگی در زراعت گندم است که موجب پوسیدگی ساقه‌ها، ظهور بیماری‌های قارچی، کاهش عملکرد دانه‌ها و مشکل در برداشت خوشه‌ها می‌شود، ضمن اینکه علاوه بر شدت بارندگی، زمان بارش نیز در رشد محصول بسیار مهم است، چنانچه بارش در زمان خوشه کردن گندم‌ها باشد باعث افزایش رطوبت بین ساقه‌ها و بروز انواع زنگ‌ها و سفیدک می‌شود.

بنابراین پژوهش، بارش در یخبندان باعث یخ‌زدگی و نابودی مزرعه، بارش پس از سم‌پاشی موجب شسته شدن سموم و ایجاد خسارت و بارش در زمان برداشت محصول باعث طغیان آفات و بیماری‌ها می‌شود، ضمن اینکه بارش نا به‌هنگام نیز موجب جوانه زدن دانه‌ها پیش از برداشت و کاهش کیفیت دانه و آرد حاصل از آن می‌شود.