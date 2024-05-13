طی ۱۰ روز آینده نسبت به سمپاشی اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید معین، مدیر مبارزه با آفات عمومی سازمان حفظ نباتات از افزایش ۳۵۰ هزار هکتاری سطح مبارزه با آفت سن غلات نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: بنا بر آمار از ابتدای سال تا کنون در سطحی معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار مبارزه علیه سن غلات صورت گرفت که یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار آن مربوط به سن مادر و ۱۰۰ هزار هکتار مربوط به پوره است.

وی با بیان اینکه مبارزه با آفت سن غلات ۳۵۰ هزار هکتار نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، خاطرنشان کرد: در مناطق گرمسیر جنوب مبارزه با پوره آغاز شده است و به دلیل شرایط مساعد بارندگی و تراکم‌ها احتمال می‌رود که مبارزه به ۳ میلیون هکتار برسد.

معین، هدف اصلی مبارزه با سن غلات را جلوگیری از خسارت به تولید گندم اعلام کرد و گفت: سال گذشته میزان سن‌زدگی ۸ دهم درصد بود، اما برای امسال نمی‌توان از هم اکنون پیش‌بینی دقیقی داشت.

مدیر مبارزه با آفات عمومی سازمان حفظ نباتات کشور، با توجه به گرمای هوا طی ۱۰ روز آینده، به کشاورزان توصیه کرد که به محض اعلام کارشناس مرکز خدمات، نسبت به سمپاشی و مبارزه اقدام کنند، در غیر این صورت دچار سن‌زدگی می‌شوند.

به گفته وی، با توجه به اتمام برداشت گندم در استان‌های هرمزگان، بخش‌هایی از جنوب سیستان و بلوچستان و خوزستان مشکلی در ارتباط با سن‌زدگی گندم نداشتیم.

معین، از افزایش ۳ برابری مبارزه با زنگ زرد گندم نسبت به سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: هم‌اکنون مبارزه در مناطق سردسیر و کوهستانی ادامه دارد و همواره پیش‌بینی می‌شود که ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده، دما به بالای ۲۲ تا ۲۳ درجه برسد که براین اساس زنگ زرد مشکلی ایجاد نمی‌کند.

سطح مبارزه با ملخ‌های بومی به بالای ۴۷ هزار هکتار رسید

مدیر مبارزه با آفات عمومی سازمان حفظ نباتات همچنین با بیان اینکه مبارزه با ملخ‌های بومی در سطح بیش از ۴۷ هزار هکتار از اراضی ۱۸ استان کشور انجام شده است، گفت: ۷۰ درصد مبارزه ملخ‌های بومی، علیه ملخ‌های مراکشی و مابقی ملخ‌های شاخک بلند است.

به گفته وی، مبارزه با ملخ‌های بومی تا اوایل شهریور ادامه دارد و برآوردها حاکی از آن است که سطح مبارزه به ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار هکتار برسد.

معین، نسبت به حمله ملخ صحرایی در نیمه دوم سال هشدار داد و خاطرنشان کرد: طی یک ماهه اخیر بارندگی‌ها در شبه‌جزیره عربستان و جنوب ایران مناسب بود که با استمرار این روند در نیمه دوم سال احتمال حمله ملخ صحرایی افزایش می‌یاید.

به گفته وی، بنابر اعلام سازمان هواشناسی جهانی ۳ تا ۴ سیکلون متوسط و قوی در فصل تابستان و پاییز داریم که در صورت تحقق به انتقال جمعیت ملخ کمک می‌کند.