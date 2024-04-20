چه مساحتی از اراضی کشاورزی به گندم اختصاص دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، گندم نخستین محصول پرمصرف کشور و بلکه در جهان است. بخش اعظمی از کالری روزانه را تأمین و این امر اهمیت آن را دوچندان می‌کند. سال گذشته بیش از ۱۳ میلیون تن گندم در کشور تولید شد که از این عدد بیش از ۱۰.۵ میلیون تن خرید تضمینی از سوی دولت انجام شد.

به این ترتیب سال گذشته در تولید گندم مورد نیاز نانوایی‌ها، کشور خودکفا شد و در ادامه هدف گذاری شده تا در تأمین محصولات مورد نیاز صنف و صنعت نیز این خودکفایی تکرار شود. میزان گندم مورد نیاز این بخش نیز بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تن در سال است که در حال حاضر با واردات تأمین می‌شود.

میزان کشت این محصول راهبری در اراضی آبی و دیمی بوده که در این خصوص علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: سطح زیر کشت اراضی آبی گندم در سال زراعی جاری نزدیک به ۲ میلیون هکتار و اراضی دیم حدود ۴ میلیون هکتار است و ما در اراضی دیم طرح جهش تولید را نیز با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، مردم، کارشناسان و محققان در سراسر کشور برای محصولات اساسی همچون گندم در حال اجرا داریم.

وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم روند افزایشی را در دو سال اخیر طی کرده است، تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ خرید تضمینی گندم ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بود، اما در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۷.۵ میلیون تن و در سال ۱۴۰۲ به ۱۰.۴ میلیون تن رسید.

مهاجر افزود: لازم خودکفایی گندم این است که کشاورزان به ویژه در مناطق گرم و معتدل مانند خوزستان و ایلام، مازندران، گیلان و خراسان شمالی مراقب اراضی خود باشند و با توجه به افزایش بارندگی و درجه حرارت، به موقع با آفات و بیماری‌ها مبارزه کنند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در ابتدای دولت سیزدهم برنامه‌ای را تدوین کردیم که بتوانیم تولید گندم را در هر سال افزایش دهیم، ابراز امیدواری کرد؛ با ادامه روند افزایش تولید، ایران به مرز خودکفایی گندم برسد.