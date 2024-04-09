به گزارش خبرنگار مهر، فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات کاشت تا برداشت محصولات کشاورزی سبب شده تا بخشی از آنها ضایع شده و از بین بروند. آنچه در قانون به عنوان تسهیلات بخش مکانیزاسیون دیده شده مبلغ ناچیزی است. بر اساس مطالعات انجام شده ۱۱ برنامه اولویت‌دار برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی پیش بینی شده که یکی از آنها جایگزینی تراکتورها و کمباین‌های فرسوده است.

نیاز بودجه‌ای اجرای برنامه‌های مکانیزاسیون کشاورزی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برآورد می‌شود.

همچنین مشکل عمده تسهیلات پرداختی از محل طرح توسعه مکانیزاسیون مربوط به بالا بودن نرخ کارمزد آن بوده که معادل ۲۳ درصد است. این عدد برای بخش کشاورزی خیلی توجیه اقتصادی ندارد.

کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در راستای ضرورت نوسازی مکانیزاسیون بخش کشاورزی، گفت: با توجه به اهمیت موضوع برداشت غلات به ویژه برداشت محصول استراتژیک گندم، برنامه‌ریزی مدونی به منظور ساماندهی ناوگان ماشینی برداشت غلات و کلزا کشور با همکاری دفتر ماشین‌های کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.

وی افزود: در این راستا و با حمایت و هدایت شرکت‌های کمباین سازی ایران و متناسب با ظرفیت‌های تولیدی هر یک از کارخانجات، طرح نوسازی و جایگزینی کمباین‌های فرسوده عملیاتی می‌شود.

ذوالفقاری با بیان اینکه با اجرای این طرح، شاهد کاهش درصد افت و ریزش معنی داری در محصول برداشت شده ناشی از جایگزینی کمباین‌های نو با کمباین‌های فرسوده کم بازده خواهیم بود، ادامه داد: هزینه ریالی مدیریت صحیح برداشت بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیون ریال در سال خواهد بود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تولیدات کارخانجات فوق در سال ۱۴۰۰، ۴۲۰ دستگاه، سال ۱۴۰۱، ۴۴۰ دستگاه بوده که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۸۱۰ دستگاه افزایش یافت. پیش بینی می‌شود با اولویت بندی به عمل آمده در سال جاری نیز ۱۰۰۰ دستگاه انواع کمباین غلات به ناوگان برداشت اضافه گردد.

ذوالفقاری در پایان گفت: برداشت گندم در سال زراعی ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ از اولین روزهای فروردین آغاز شد که تا شهریور ماه سال جاری ادامه خواهد داشت و مزارع استان‌های سردسیر کشور مراحل پایانی عملیات برداشت خواهند بود. پیش بینی می‌شود حدود ۲۱۰۰۰ دستگاه انواع کمباین ۹۳ درصد از اراضی گندم و جوی کشور را برداشت کنند.