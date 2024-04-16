توسعه ناوگان حمل و نقل در اربعین/ ممنوعیت فروش بلیت چارتری نجف

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال هادیانفر معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی، گفت: چالشهای موجود در سفرهای اربعین نسبت به سالهای گذشته بسیار کاهش یافته که از جمله آنها میتوان به کاهش ترافیک و زمان توقفها در مسیر ایلام به مهران اشاره کرد.
هادیانفر موضوع تأمین و توسعه ناوگان مسافری در ایام اربعین را از مسائل مهم دانست و افزود: سازمان راهداری و حملونقل جادهای راهکارهای توسعه ناوگان و جذب اتوبوسها به مدار را در این مدت بررسی کند تا در سفرهای اربعین برای سهولت تردد مسافران استفاده شود.
وی با بیان اینکه باید ظرفیت را متناسب با تقاضا افزایش دهیم، گفت: این امر در سفرهای نوروزی با کمک سازمان راهداری محقق شد و در سفرهای اربعین ۱۴۰۳ نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دیدارها و گفتوگوهای اخیر با دولت عراق درباره تکمیل راه آهن شلمچه - بصره، یادآور شد: شرکت راه آهن حجم بیشتری از مسافر را از شهرهای پر جمعیت بهسمت شلمچه هدایت کند تا مسافر بیشتری را از طریق ریل جابهجا کنیم و از ترددهای جادهای بکاهیم.
هادیانفر ادامهداد: موضوع دیگری که در دیدار با هیئت عراقی مطرح شد، استفاده از ظرفیت حملونقل دریایی برای سفرهای اربعین بود که میتوان با توجه به آمادگی دو کشور، از ظرفیت مسیر آبادان به واصلیه از طریق دریا برای جابهجایی مسافران اربعین بهره برد.
این مقام مسؤول تصریح کرد: در حوزه هوایی نیز دو موضوع دریافت اضافه نرخ بلیت در فرودگاه نجف و افزایش پروازها در دیدار با وزیر حملونقل عراق مطرح شد و تلاش میکنیم این نرخ اضافه در فرودگاه نجف کاهش یابد.
توزیع عادلانه بلیت با نرخ مصوب از دیگر مواردی بود که مورد تأکید معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.
وی در حوزه تأمین سوخت نیز توضیح داد: نیاز است در طول ۲۶۰۰ کیلومتر مرز سفرهای اربعین، سوخت بهاندازه کافی در اختیار خودروهای شخصی و ناوگان عمومی قرار گیرد.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: باید بتوانیم تصادفات را به حداقل برسانیم که هشدارها و اطلاعرسانیها نیز نقش مهمی در این خصوص ایفا میکند.
هادیانفر با تأکید بر اینکه در اربعین امسال هم هیچ پرواز چارتری نخواهیم داشت، گفت: این موضوع بهزودی ابلاغ خواهد شد.
نظر شما