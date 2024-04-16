افزایش سرعت اینترنت ایران علیرغم کاهش رتبه

به گزارش خبرنگار مهر، اسپید تست جدیدترین گزارش خود از میانه سرعت اینترنت جهان و ایران در ماه مارس ۲۰۲۴ میلادی را منتشر کرد. طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در ماه گذشت میلادی ۵۲.۹۸ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۹۳.۲۸مگابیت برثانیه بوده است.

این در حالی است که میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در ماه فوریه ۲۰۲۴ میلادی ۵۱.۱۶ ومیانه سرعت اینترنت ثابت ۹۲.۲۶ مگابیت برثانیه بوده است.

سقوط ۲پله ای جایگاه ایران در اینترنت موبایل

در مارس ۲۰۲۴ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۶.۱۶مگابیت برثانیه و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۳.۷۸ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ۲ پله سقوط کرده و اکنون در رده ۷۵ قرار دارد، در بخش اینترنت ثابت جایگاه ایران بدون تغییر رده ۱۵۶ باقی مانده است.

در ژانویه ۲۰۲۴ میلادی، میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۲.۷۷ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۳.۵۸ مگابیت برثانیه بود. از این رو در جدیدترین گزارش اسپیدتست علیرغم افزایش سرعت اینترنت در ایران شاهد کاهش رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها هستیم.

در فوریه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل کشور ۳۴.۷۱مگابیت برثانیه و جایگاه آن بدون تغییر نسبت به ماه فوریه رده ۷۳ بوده است. اما سرعت اینترنت ثابت کشور در ماه گذشته ۱۳.۵۱ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن با ۴ پله سقوط نسبت به ژانویه(ماه قبل) رده ۱۵۶ فهرست بوده است.

امارات،قطر و کویت پر سرعت ترین های موبایل

در رده بندی اسپید تست از سرعت اینترنت موبایل کشورهای جهان در رده های اول تاسوم به ترتیب قطر(۳۱۳.۳۰مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی(۲۹۶مگابیت برثانیه ) و کویت (۲۲۸.۶۴مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها نسبت به ماه قبل(فوریه) هیچ تغییری نکرده است.

در رده چهارم فهرست ایسلند با میانه سرعت ۱۵۸.۳۲ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به دومین ماه ۲۰۲۴ میلادی ۴ پله صعود کرده است. در رده های پنجم، ششم و هفتم به ترتیب کره جنوبی(۱۵۶.۲۳مگابیت برثانیه)، دانمارک(۱۴۵.۷۵مگابیت برثانیه) و چین(۱۴۳.۷۳مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هرکدام آنها در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت موبایل جهان نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

در رده های هشتم ونهم نیز به ترتیب هلند با میانه سرعت ۱۳۵.۵۲مگابیت برثانیه و آمریکا با سرعت ۱۲۹.۲۶مگابیت برثانیه قرار دارند. جایگاه هلند دررده بندی یک پله و آمریکا دوپله نسبت به رده بندی فوریه ۲۰۲۴ میلادی صعود کرده است.

در رده دهم این فهرست نیز ماکائو با میانه سرعت ۱۲۷.۳۹مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته ۴ پله صعود کرده است.

سنگاپور ارائه دهنده پر سرعت اینترنت ثابت جهان

در بخش رده بندی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جایگاه نخست مانند ماه گذشته به سنگاپور با سرعت ۲۸۴.۱۳مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده دوم و سوم این فهرست به ترتیب امارات متحده عربی(۲۷۶.۰۲مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ(۲۷۴.۲۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند. هرچند جایگاه امارات متحده عربی در این رده بندی نسبت به ماه قبل ۳ پله رشد کرده اما جایگاه هنگ کنگ تغییری نکرده است.

در رده های چهارم و پنچم نیز به ترتیب شیلی با میانه سرعت ۲۶۵.۱۲ مگابیت برثانیه و آمریکا با ۲۵۴.۰۱ مگابیت برثانیه در رده پنجم قرار دارند. این درحالی است که جایگاه شیلی نسبت به فوریه ۲پله سقوط کرده اما جایگاه آمریکا نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است.

در رده ششم فهرست نیز ایسلند با ۲ پله سقوط نسبت به جایگاه خود در ماه گذشته و میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۴۲.۹۴مگابیت برثانیه قرار دارد.

در رده های بعدی یعنی هفتم، هشتم ، نهم و دهم این فهرست که جایگاه آنها نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نداشته به ترتیب فرانسه( ۲۴۲.۴۵مگابیت برثانیه)، چین(۲۴۱.۶۹مگابیت برثانیه)، موناکو(۲۳۸.۰۷مگابیت برثانیه) و تایلند(۲۳۱.۲۵مگابیت برثانیه) قرار دارند.