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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۳۲

به مدت چهار روز برگزار می‌شود؛

آغاز مسابقات فوتسال لیگ برتر کردستان به میزبانی مریوان

آغاز مسابقات فوتسال لیگ برتر کردستان به میزبانی مریوان

مریوان_مسابقات فوتسال لیگ برتر استان کردستان به میزبانی شهر مریوان به مدت چهار روز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال لیگ برتر استان کردستان در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان از روز گذشته ۲۷ فروردین ماه به مدت چهار روز به صورت گروهی در سالن مجموعه ورزشی کارگران شهرستان مریوان آغاز به کار کرد.

این رقابت‌ها در رده سنی نونهالان با حضور چهار تیم ستارگان مریوان، شاهو کامیاران، آبی پوشان قروه و انجمن پیام آوران همیاری دلبران طی روزهای ۲۷ و ۲۸ فروردین ماه انجام می‌شود.

همچنین رقابت‌های رده سنی نوجوانان طی روزهای ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه، با حضور چهار تیم ستارگان مریوان، هیأت فوتبال سروآباد، به هئز سنندج و آبی پوشان قروه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6079488

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