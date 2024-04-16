به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، یکی از دغدغه‌های اصلی در حوزه مدیریت مصرف انرژی، جمع آوری داده‌های مصرف از مشترکان به صورت برخط و هوشمند است به طوری که تجمیع داده‌های مصرف به شکل جامع و در لحظه، امکان تحلیل، ارزیابی و مدیریت را فراهم کند.

محصول دانش‌بنیان «کیت قرائت از راه دور کنتور آب و گاز» محصول هوشمند شرکت دانش بنیان فناوری نانو هوشمند یوشیتا است که ضمن اعلام میزان گاز مصرفی مشترکان، زمینه را برای تحلیل دقیق داده‌های مصرف، شناسایی هدررفت و نقاط اوج مصرف، گام های بعدی را برای بهینه‌سازی انرژی مصرف در ابعاد گسترده بردارند.

مجید محمدی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان یوشیتا در این باره توضیح داد: با طراحی و تولید کیت‌های قرائت از راه دور کنتورهای مصرفی، به این دغدغه پاسخی هوشمندانه و فناورانه داده‌اند و با پیاده سازی این محصول در حوزه مصرف گاز، زمینه را برای صرفه‌جویی و بهینه سازی مصرف فراهم کرده‌اند. محمدی، یکی از مزایای کیت قرائت از راه دور کنتور گاز دیافراگمی،عدم نیاز به تعویض کنتور دانست و افزود: کیت های تولید شده بر روی کنتورهای موجود نصب شده و اطلاعات کنتور را به مرکز کنترل و بر روی نرم افزار اسکادای تولیدی شرکت ارسال می نماید.

وی با اشاره به تولید و تجاری سازی کیت قرائت از راه دور کنتورهای دیافراگمی گاز به عنوان یکی از دستاوردهای این شرکت دانش‌بنیان گفت: کیت قرائت از راه دور با قیمتی در حدود یک دوم قیمت رقبای خارجی در کشور عرضه می شود و ضمن افزایش سرعت در فرآیند قرائت مصرف، زمینه را برای تحلیل داده‌ها و کمک به بهینه‌سازی مصرف گاز در ابعاد کلان فراهم می‌کند.

این فعال فناور، درباره مزایای این محصول دانش‌بنیان عنوان کرد: استفاده از الگوریتم‌های روزآمد و پیشرفته در قرائت و تحلیل داده‌ها، امکان به روزرسانی، پشتیبانی و قابلیت ارتقا را می‌توان از مهم‌ترین مزیت‌های این محصول دانستو همچنین ‌کیت قرائت از راه دور این شرکت در حدود ۲۱۸ دلار میباشد بوده که مشابه چینی آن حدود ۴۵۰ دلار است.

محمدی، درباره اشتغال ایجاد شده به واسطه فعالیت و تولیدات این شرکت دانش‌بنیان گفت: این شرکت ۱۵ نیروی جوان و تحصیلکرده دکتری و فوق لیسانس در بخش تحقیق و توسعه در اختیار داشته و ۲۸ نفر در حوزه تولید مسغول به کار هستند.

وی با اشاره به نیاز جدی در حوزه هوشمندسازی کنتورها و مدیریت هوشمند مصرف گفت: در حوزه کنتور گاز و هوشمند سازی این کنتورها، حدود ۲۴ میلیون مشترک گاز در کشور وجود دارد که این کنتورها بایستی هوشمند شوند. همچنین در حوزه آب ۲۷ میلیون مشترک در کشور وجود دارد. همچنین با توجه به فعالیت ۵۰۰ هزار چاه کشاورزی در ایران هوشمندسازی اندازه گیری مصرف این مجموعه ها هم در مدیریت مصرف آب کشور ضروری است.