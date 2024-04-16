کاهش ۱۰۰درصدی تصادفات در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، همتیزاده صبح سه شنبه در نشست با شهردار سنندج که با حضور جمعی از معاونین پلیس راهنمایی رانندگی و شهرداری در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: اوج ترافیک در ساعت پیک اول صبح در و بعد از ظهر از ساعت ۵ تا ۸ شب از مشکلاتی است که البته مربوط به سالهای اخیر نبوده و رفع آن نیازمند تمهیدات و برنامهریزی جدی است.
وی خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند با برنامهریزیهای مناسب زمینه رفع این مشکل فراهم تا بتوانند بدون مشکل در هسته مرکزی شهر حضور پیدا کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان با تاکید براینکه معضل وانتهای میوه فروشی در نقاط مختلف شهر سنندج نیز مسئلهای مربوط به این دوره از مدیریت شهری نیست، گفت: این پدیده اجتماعی نوظهور نه تنها در کردستان و سنندج بلکه مربوط به کل کشور بوده و باید برای رفع آن چارهاندیشی اساسی صورت بگیرد.
همتیزاده با بیان اینکه رفع این مشکل به تنهایی برای شهرداری ممکن نیست و سایر دستگاهها و مردم نیز باید به صورت ویژه همکاری کنند، گفت: در این راستا نیروی انتظامی استان و پلیس راهنمایی رانندگی تمام قد از شهرداری حمایت و همکاری خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: امیدواریم براساس برنامهریزیهای صورت گرفته در کوتاهترین زمان ممکن باید موضوع وانتهای میوه فروش، دست فروشان و همچنین انضباط ترافیکی در هسته مرکزی شهر حل فصل شود.
وی افزود: با توجه به اینکه بیشترین مراکز تجاری در هسته شهر قرار دارد ساماندهی ترافیک در این نقطه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و موجب رضایتمندی شهروندان خواهد شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان با بیان اینکه در راستای کاهش ترافیک خط ویژه به همت شهرداری در برخی نقاط شهر فعال شده که امیدواریم در سایر نقاط نیز با توجه به نیاز خطوط ویژه فعال شود، گفت: امیدواریم با اجرای طرحهای مختلف یک نظم و نسق مناسب به ترافیک سطح شهر به ویژه در هسته مرکزی شهر بدهیم.
همتیزاده اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲، تقریباً ۱۱ درصد کاهش حوادث و تلفات ترافیکی در سطح استان ثبت شده است، نگرانی ما در سد معبر و تصادفاتی که اتفاق میافتد عابرین پیاده بود.
وی با بیان اینکه ۵۲ درصد تصادفات منجر به فوت و ۳۲ درصد در تصادفات منجر به جرح در سال گذشته برای عابرین پیاده اتفاق افتاده است، عنوان کرد: از اول سالجاری تا کنون کاهش ۱۰۰ درصدی در کل تصادفات و ۲۸ درصدی تصادفات جرحی کاهش داشتهایم.
وی افزود: این نشان میدهد قدم اول را در بحث مدیریت تصادفات برداشتهایم و برنامهریزیهای خوبی توسط شهرداری در راستای رفع مشکلات ترافیکی و روانسازی ترافیک صورت گرفته شده که امیدواریم به صورت جدی در سالجاری عملیاتی شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان با اشاره به موفقیت شهرداری سنندج در اجرای طرح ساماندهی وانتهای میوه فروش در سال ۱۴۰۱ و رضایتمندی قابل قبول شهروندان، عنوان کرد: این طرح بنا به دلایل مختلف ابتر ماند که امیدواریم امسال بتوانیم با برنامهریزی هرچه بهتر شاهد اجرای این طرح باشیم.
همتیزاده گفت: امیدواریم با تعامل هرچه بیشتر بین دستگاهی شاهد اجرای هرچه بهتر طرحهای ترافیکی به منظور رفاه شهروندان در سطح شهر باشیم.
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