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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۳

فرمانده انتظامی بوکان:

عامل تیراندازی و مصدومیت یک شهروند در بوکان دستگیر شد

عامل تیراندازی و مصدومیت یک شهروند در بوکان دستگیر شد

ارومیه-فرمانده انتظامی بوکان گفت: عامل تیراندازی منجر به مصدومیت یک شهروند در این شهرستان شناسایی و در سریع ترین زمان ممکن دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی بهاری در این خصوص اظهار کرد: با دریافت خبری مبنی بر وقوع نزاع و درگیری و تیراندازی منجر به مصدومیت شهروندی در یکی از روستاهای شهرستان، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: طبق بررسی های اولیه مشخص شد ۲ نفر که هردو همسایه باغ هم هستند، در محل خانه باغ در گیر شده و یکی از آن‌ها اقدام به تیراندازی با سلاح شکاری کرده که منجر به مصدومیت یک نفر شده است.

فرمانده انتظامی بوکان با اشاره به اینکه علت درگیری اختلاف شخصی بوده است، ادامه داد: ضارب که مردی ۶۰ ساله بوده، دستگیر و پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شده است.

سرهنگ بهاری گفت: مصدوم نیز تحت درمان پزشکی قرار دارد.

کد مطلب 6079570

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