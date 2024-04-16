به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسنپور امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای ثبت جهانی روستای گردشگری «بیشه»، جشنواره «رود و ریل» در این روستای گردشگری برگزار میشود.
وی افزود: این جشنواره در راستای مقدمات و شاخصهای ثبت جهانی روستای گردشگری «بیشه» با برنامههای متنوع فرهنگی و هنری برگزار میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، عنوان کرد: وجود چشمهسارهای پرآب، رودخانههای خروشان، آبشار زیبای بیشه و آداب و سنتهای روستایی و عشایری در کنار راهآهن سراسری شمال به جنوب موجب شده تا مسیری زیبا و دیدنی در منطقه گردشگری بیشه ایجاد شود.
حسنپور، افزود: اجرای مراسم آئینی دعای باران، موسیقی محلی، شعرخوانی لری، تجلیل از راهبان نمونه و مراسم آئینی رقص لری از جمله برنامههای جشنواره فرهنگی رود و ریل است.
بنابراین گزارش، روستای گردشگری «بیشه» در منطقهای به همین نام در کنار راهآهن سراسری تهران به جنوب و در ایستگاه راهآهن «بیشه» و در همجواری آبشار زیبای «بیشه» در ۶۰ کیلومتری خرمآباد قرار گرفته است.
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