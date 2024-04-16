به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، به گفته ماسک این هزینه اندک برای کنترل ربات های موجود در پلتفرم لازم است.

ماسک در حقیقت در پاسخ به پست یک حساب کاربری در ایکس که جزییات تغییرات در عملکرد پلتفرم را توضیح داده بود، این اظهارات را بیان کرد. البته باید در نظر داشت دریافت هزینه از کاربران جدید هم اکنون در دو کشور نیوزلند و فیلیپین اجرا می شود.

قابلیت دریافت هزینه در این دو کشور برای کمک به کاهش پست های ناخواسته و بهبود تجربه کاربران اجرا می شود.

ماسک در پاسخ به رشته پیام X Daily News اعلام کرد دریافت هزینه ای اندک از کاربران تنها راه برای محدود کردن ربات های موجود در پلتفرم است. سیستم های هوش مصنوعی فعلی و مزرعه های ترول می توانند به راحتی مرحله «شما یک ربات هستید» را پشت سر بگذارد.

مالک ایکس در ادامه افزود بود تهدید ربات ها چندوجهی است زیرا بات ها و حساب های کاربری جعلی از «فضای نام» موجود استفاده می کنند. فضای نام مجموعه ای از نامهای قابل دسترس برای نامگذاری مواردی مانند فایلها، متغیر های درون یک برنامه، یا کامپیوترهای یک شبکه است.

طبق نوشته X Daily News تغییر جدید سیاست در ۱۵ آوریل ۲۰۲۴ میلادی ردیابی شده و هیچ نشانه مشخصی از زمان اجرای آن یا مبلغ هزینه اندکی که کاربران جدید باید بپردازند وجود ندارد.

در ادامه ماسک اعلام کرد هزینه مذکور فقط از کاربران جدید دریافت می شود.

ایکس از اکتبر ۲۰۲۳ میلادی ازکاربران تایید نشده در ۲ کشور خواست سالانه مبلغ یک دلار هزینه بپردازند. کاربران جدیدی که در این دوکشور عضو ایکس می شوند، اجازه خواهند داشت پست ها را ببینند اما نمی توانند بدون پرداخت وجه واکنشی به پست ها ثبت کنند.