ایکس در هندوستان دردسر درست کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شبکه اجتماعی ایکس دیروز دستور کمیسیون انتخابات هند برای حذف برخی پست های حاوی محتوای سیاسی سیاستمداران هندی انتخاب شده، احزاب سیاسی و کاندیداهای مناصب دولتی را اجرا نکرد و برخی پست ها را در پلتفرم نگه داشت. پلتفرم ایکس اعلام کرد با دستورات کمیته انتخابات مخالف است. ایکس در بیانیه ای اعلام کرد: ما از کمیسیون انتخابات هندوستان می خواهیم تمام دستورات حذف محتوای خود را در آینده منتشر کند.

این در حالی است که هند حدود یک میلیارد شهروند واجد شرایط رای دهی را دارد و قرار است جمعه بزرگترین انتخابات جهان را برگزار کند.

البته این تنها کارزار ایکس در جهان نیست. چندی قبل بی توجهی ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی ایکس به دستور قاضی برزیلی برای حذف برخی حساب های کاربری دردسرساز شد. ماسک دستور آلکساندر دی موارئس قاضی دادگاه عالی مبنی بر مسدودسازی برخی حساب های کاربری را به چالش کشید. او اعلام کرد پلتفرم ایکس این ممنوعیت را لغو می کند زیرا غیرقانونی است و از مورائس خواست تا استعفا دهد.