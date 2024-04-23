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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۳۰

درباره عدم مسدودسازی برخی اکانت‌ها؛

دادگاه برزیلی ایکس را بازخواست می‌کند

دادگاه برزیلی ایکس را بازخواست می‌کند

یک دادگاه عالی در برزیل تا روز جمعه به پلتفرم ایکس مهلت داده توضیح دهد چرا به طور کامل از دستورات برای مسدودسازی برخی حساب های کاربری پیروی نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این تصمیم بخشی از تحقیقی است که اوایل ماه جاری میلادی توسط الکساندر دی مورائس قاضی دادگاه عالی درباره ایلان ماسک( مدیر ارشد اجرایی ایکس) آغاز شد زیرا میلیاردر آمریکایی اعلام کرده بود حساب های کاربری که به دستور قاضی مسدود شده اند را دوباره فعال خواهد کرد.

مورائس اکنون مهلتی ۵ روزه برای ادای توضیحات درباره این اقدام ایکس تعیین کرده است. این درحالی است که ماسک دستور قاضی برای مسدودسازی برخی حساب های کاربری را غیر قانونی خوانده بود.

طبق گزارش پلیس فدرال برزیل حساب های کاربری روی ایکس که دادگاه محلی دستور مسدودسازی آنها را داده بود، تا اوایل آوریل سال جاری میلادی همچنان فعال بودند. این امر مغایر بیانیه اولیه شرکت ایکس بود.

این حساب های کاربری همچنان می توانستند فالوئرهای جدید جذب کنند و لینک هایی برای ویدئوهای زنده منتشر کنند. مورائس در رای خود نوشته است: نمایندگان پلتفرم ایکس ملزم هستند درباره عدم پیروی هایلایت شده در گزارش پلیس پاسخگو باشند.

کد مطلب 6086152

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