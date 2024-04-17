به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیرو اجرای برنامه‌های سلامت اجتماعی و کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مورد پوشش محلات هدف دفاتر تسهیل‌گری و در امتداد اجرای طرح «هرکلاس، یک قفسه کتاب» از طریق ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای تجهیز کلاس‌های درس به قفسه کتاب، در مرحله اول این طرح ۸۰ جلد کتاب و یک تا دو عدد سرگرمی برای هر قفسه از طریق مدیریت نظارت بر چاپ و توزیع محصولات کانون به ۱۰ استان ارسال کرد.

بر همین اساس به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و یزد هرکدام ۲ قفسه، خراسان شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان و گلستان هرکدام ۴ قفسه، آذربایجان شرقی، ایلام، خراسان جنوبی هرکدام ۶ قفسه و آذربایجان غربی ۷ قفسه ارسال شد.

تحویل قفسه‌های کتاب کانون پرورش فکری به مدارس با حضور مسئولان استانی و نماینده استانداری در مراسمی انجام می‌شود.

طرح «هرکلاس، یک قفسه کتاب» در راستای برنامه‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و تأکید رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش بر تجهیز کتابخانه مدارس صورت می‌گیرد.

پیش‌تر صحرایی وزیر آموزش و پرورش گفته بود: مطلوب ما در آموزش و پرورش این است که هر کلاس درسی یک کتابخانه کوچک داشته باشد تا به بالندگی تربیتی دانش‌آموزان کمک شود.