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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۰۸

در امتداد طرح «هرکلاس، یک قفسه کتاب» انجام شد؛

جای‌گذاری ۴۵ قفسه کتاب کانون پرورش فکری در مدارس ۱۰ استان

جای‌گذاری ۴۵ قفسه کتاب کانون پرورش فکری در مدارس ۱۰ استان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در امتداد اجرای طرح «هرکلاس، یک قفسه کتاب» ۴۵ قفسه کتاب به ۱۰ استان کشور ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیرو اجرای برنامه‌های سلامت اجتماعی و کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مورد پوشش محلات هدف دفاتر تسهیل‌گری و در امتداد اجرای طرح «هرکلاس، یک قفسه کتاب» از طریق ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای تجهیز کلاس‌های درس به قفسه کتاب، در مرحله اول این طرح ۸۰ جلد کتاب و یک تا دو عدد سرگرمی برای هر قفسه از طریق مدیریت نظارت بر چاپ و توزیع محصولات کانون به ۱۰ استان ارسال کرد.

بر همین اساس به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و یزد هرکدام ۲ قفسه، خراسان شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان و گلستان هرکدام ۴ قفسه، آذربایجان شرقی، ایلام، خراسان جنوبی هرکدام ۶ قفسه و آذربایجان غربی ۷ قفسه ارسال شد.

تحویل قفسه‌های کتاب کانون پرورش فکری به مدارس با حضور مسئولان استانی و نماینده استانداری در مراسمی انجام می‌شود.

طرح «هرکلاس، یک قفسه کتاب» در راستای برنامه‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و تأکید رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش بر تجهیز کتابخانه مدارس صورت می‌گیرد.

پیش‌تر صحرایی وزیر آموزش و پرورش گفته بود: مطلوب ما در آموزش و پرورش این است که هر کلاس درسی یک کتابخانه کوچک داشته باشد تا به بالندگی تربیتی دانش‌آموزان کمک شود.

کد مطلب 6080035

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