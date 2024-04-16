به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله «سید ابراهیم رئیسی» رئیسجمهور کشورمان بعد از ظهر امروز سهشنبه در گفتوگوی تلفنی با «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه ضمن قدردانی از موضع اصولی و سازنده دولت روسیه در قبال دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری ایران در سوریه، این اقدام تروریستی را نقض صریح قوانین بینالمللی از جمله کنوانسیون وین و تهدیدی جدی علیه صلح بینالمللی دانست و تصریح کرد: نقش مخرب آمریکا و برخی کشورهای غربی و بیعملی و ناکارآمدی نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت در برخورد با اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در سوریه موجب شد، جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال حق دفاع مشروع خود بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، عملیاتی را علیه همان مراکزی که علیه ما شرارت کرده بودند، طراحی و اجرا کند.
رئیسجمهور کشورمان با بیان اینکه عملیات «وعده صادق» با هدف تنبیه متجاوز با موفقیت انجام شده است، تاکید کرد: قاطعانه اعلام میکنیم هر گونه اقدام علیه منافع ایران را سهمگینتر، گسترده و دردناکتر از قبل پاسخ خواهیم داد.
آیتالله رئیسی ضمن قدردانی از تلاشهای دیپلماتیک دولت روسیه برای خنثی کردن توطئههای آمریکا و برخی کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل، تصریح کرد: به آن دسته از کشورهایی که با رویکردی دوگانه در مواجهه با جنایات رژیم صهیونیستی، از افزایش تنشها در منطقه ابراز نگرانی میکنند، توصیه میکنیم برای حفظ ثبات و امنیت منطقه، از حمایت خود از نسلکُشی و جنایتگری صهیونیستها علیه مردم مظلوم فلسطین دست بردارند.
پوتین: پاسخ ایران بهترین روش برای تنبیه متجاوز بود
«ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه نیز در این مکالمه تلفنی ضمن محکومکردن اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی ایران، این اقدام را خلاف همه موازین و مقررات بینالمللی دانست و تصریح کرد: آنچه از سوی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این اقدام جنایتکارانه و در سایه انفعال شورای امنیت اتفاق افتاد، بهترین روش برای تنبیه متجاوز و جلوهای از درایت و عقلانیت رهبران ایران بود.
رئیسجمهور روسیه با انتقاد شدید از رفتار آمریکا و برخی کشورهای غربی در تنشزایی در منطقه، تصریح کرد: ما اطمینان داریم جمهوری اسلامی ایران از جمله پایههای اصلی ثبات و امنیت در منطقه است.
رؤسای جمهوری اسلامی ایران و روسیه در این مکالمه تلفنی همچنین ضمن مرور آخرین وضعیت همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف تجاری، امنیتی، انرژی، حمل و نقل و علم و فناوری بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات و تفاهمات صورت گرفته میان دو کشور و توسعه همکاریها تاکید کردند.
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