تکمیل بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر از مطالبات جدی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حبیبی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان ۴۰۰ تخت خوابی اسلامشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز شاهد چهارمین بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر در دو سال گذشته هستیم.

وی گفت: تکمیل و راه اندازی این بیمارستان مدرن یکی از مطالبات جدی مردم شهرستان است که امیدواریم در اسرع وقت شاهد افتتاح و آغاز خدمات دهی آن به مردم باشیم.

فرماندار اسلامشهر تصریح کرد: در این بازدید میزان پیشرفت ساخت بیمارستان، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن و آخرین وضعیت تأمین تجهیزات و نیروی انسانی و کادر درمانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و تسریع در تکمیل این بیمارستان و رفع برخی نواقص مورد تاکید وزیر بهداشت قرار گرفت.

بر اساس این گزارش بهرام عین الهی ظهر سه شنبه با حضور در اسلامشهر با همراهی مهدی شریفیان نماینده مجلس شورای اسلامی، حسین حبیبی فرماندار شهرستان و قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از روند احداث و تکمیل بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی این شهرستان بازدید کرد و میزان پیشرفت احداث این بیمارستان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

گفتنی است ساخت بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر، از سال ۱۳۸۸ آغاز و تا سال ۱۴۰۰ تنها ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، از زمان آغاز فعالیت دولت سیزدهم مورد توجه جدی دولت قرار گرفت و امروز این بیمارستان با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی مراحل پایانی ساخت خود را سپری می‌کند و طبق اعلام مسئولان وزارت بهداشت و درمان در صورت تأمین اعتبارات امسال به بهره برداری خواهد رسید.