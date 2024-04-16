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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۲۱:۴۰

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

اتوبوس حامل لوازم آرایشی قاچاق در «دیلم» توقیف شد

اتوبوس حامل لوازم آرایشی قاچاق در «دیلم» توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه اتوبوس حامل کالای قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در شهرستان دیلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران ایستگاه بازرسی شهید موسوی دیلم در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک دستگاه اتوبوس را به ظن حمل کالای قاچاق متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو توقیف شده انواع لوازم آرایشی فاقد هر گونه مدارک مثبته گمرکی کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این ارتباط یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع ذی صلاح معرفی شد.

کد مطلب 6080348

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
      0 0
      پاسخ
      بیشترشان کالا قاچاق میکنند

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