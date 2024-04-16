چاقی و رژیم غذایی پرچرب پیری مغز را تسریع می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، چاقی خطر ابتلاء به مشکلات سلامت مانند بیماری قلبی، سکته مغزی، دیابت نوع ۲، آرتریت و چندین نوع سرطان را افزایش می‌دهد.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ممکن است پیری مغز را نیز تسریع کند.

محققان دریافتند که چاقی و رژیم غذایی پرچرب به رگ‌های خونی در مغز موش‌ها آسیب رسانده و اکسیژن رسانی به سلول‌های مغز را کاهش داده و منجر به زوال شناختی می‌شود.

چاقی یک نگرانی رو به رشد بهداشت عمومی در سراسر جهان است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۲۲، ۱۶ درصد از مردم در سراسر جهان به چاقی مبتلا بودند.

این وضعیت یک نگرانی فزاینده در جوانان است. این سازمان گزارش می‌دهد که ۱۶۰ میلیون کودک و نوجوان در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ با چاقی زندگی می‌کردند.

خطر ابتلاء به مشکلات سلامتی در فردی که اضافه وزن دارد بیشتر است و هر چه فرد اضافه وزن بیشتری داشته باشد این خطرات بیشتر می‌شود. چاقی خطر ابتلاء به بسیاری از بیماری‌ها را افزایش می‌دهد، از جمله:

• بیماری قلبی عروقی (عمدتاً بیماری قلبی و سکته مغزی)

• دیابت نوع ۲

• اختلالات اسکلتی عضلانی مانند استئوآرتریت

• برخی از سرطان‌ها (آندومتر، سینه و روده بزرگ)

دکتر «شارون نگری»، نویسنده ارشد این مطالعه و عضو فوق دکتری در بخش جراحی مغز و اعصاب در مرکز علوم بهداشتی دانشگاه اوکلاهاما، گفت: «چاقی ناشی از رژیم غذایی باعث ایجاد طیف وسیعی از پاسخ‌های التهابی سیستمیک می‌شود که می‌تواند اثرات گسترده‌ای روی بدن از جمله عروق مغزی داشته باشد. یکی از دلایل اصلی که چاقی ممکن است باعث پیری در عروق مغز شود، به دلیل حالت التهابی مزمنی است که ایجاد می‌کند.»

مطالعات نشان می‌دهد که چاقی با کاهش عملکرد مغز مرتبط است. مکانیسم دقیق آن مشخص نیست، اما التهاب - که یک اثر شناخته شده چاقی است - ممکن است بر عملکرد شناختی تأثیر بگذارد.

دکتر نگری توضیح داد: «بافت چربی در افراد چاق، مولکول‌های فعال زیستی مختلفی از جمله سیتوکین‌های پیش‌التهابی ترشح می‌کند که می‌توانند در جریان خون در گردش باشند و بر اندام‌های دوردست از جمله مغز تأثیر بگذارند».

او افزود: «این سیگنال‌های التهابی می‌توانند به پیر شدن سلول‌های عروقی منجر شوند، رشد پیری در مغز را تسهیل کنند، بنابراین توانایی عروق برای تنظیم جریان خون و پاسخ به فعالیت‌های عصبی را مختل می‌کنند.»

نگری گفت: «کاهش وزن و حفظ وزن سالم می‌تواند التهاب و استرس اکسیداتیو را کاهش دهد، که هر دو در آسیب عروق مغزی و زوال شناختی دخیل هستند. علاوه بر این، وزن سالم از سلامت جسمانی خوب پشتیبانی می‌کند که ارتباط نزدیکی با سلامت مغز دارد.»