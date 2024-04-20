خبرگزاری مهر - گروه استانها-ریحانه شهبازی: این روزها با تحقق وعده صادق در پاسخی مقتدرانه به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی صحبت از مباحث بینالمللی و سیاسی در بین مردم و ایجاد حس غرور از این اقتدار به اوج خود رسیده است که نشان میدهد معادلات سیاسی و بینالمللی در دنیا دستخوش تغییراتی شده است که از مدتها پیش از آن سخن گفته میشد. در واقع بر خلاف دهههای قبل که آمریکا سخن از خاورمیانه جدید میزد این بار ایران است که تعیین میکند خاورمیانه چطور باید باشد. به تعبیر شهید مظلوم دکتر بهشتی که میگوید: «همه عربده کشیهای نوکران آمریکا در منطقه از همین است که چرا ما خودمان تصمیم میگیریم و مستقلیم» باید این موضوع را یادآور شد که توانایی و قدرت در همه عرصهها جایگاه ایران را متمایز کرده است.
از سویی دیگر این عملیات را باید یک پاسخ به تهاجم و بازدارندگی از ترورهای بعدی و حتی تفکر حمله دانست که البته این عملیات تنها گوشهای از قدرت موشکی و نظامی جمهوری اسلامی را نشان داد که در قبال انتقامجویی در حمله به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و شهادت برخی از مستشاران نظامی کشورمان انجام شد. اما در این میان رژیم صهیونیستی تلاش میکند این هیمنه خود را با هر شیوهای که شده در میان افکار عمومی بازگرداند و بامداد جمعه با ارسال ریزپرندههایی در زردنجان اصفهان و منطقه هستهای اصفهان سعی در اختلال سیستم دفاعی و هستهای ایران داشت که با هوشیاری نیروهای مسلح توسط پدافند هوایی منهدم شدند و هیچ خسارت و حادثهای را در پی نداشت.
پس از آن روزنامه اسرائیلی نوشت که «این حمله خاموش اسرائیل نشان داد که نتانیاهو هیچ راهبردی در قبال ایران و غزه ندارد.» به دنبال آن نیز رسانهها به مضحکه بودن این اقدام پرداختند و فیلم و کلیپهای مسخره کردن اسرائیل از این اقدام به ظاهر تلافیجویانه منتشر کردند که حتی تلفات جزئی هم نداشت. وزیر امور خارجه نیز در این باره گفت که «آنچه که در ایران اتفاق افتاد حمله نبود بلکه پرواز چند ریزپرنده کودکانه بود که ارزش اطلاع قبلی را نداشت». البته باز هم این رژیم غاصب و کودک کش با جو رسانهای در تلاش است که نشان دهد به هدف خود رسیده و با انتشار تصاویر انفجار فیک افکار عمومی را منحرف کند.
با این وجود باید در نظر داشت که اسرائیل یک کشور نیست، خط مقدم غرب و دژ استعمار غرب است و سقوط آن موجب سقوط استعمار میشود.
وعده صادق و تغییر معادلات قدرت
در این میان اقشار مختلفی از مردم به عملیات ایران واکنش نشان دادند و از پاسخ ایران به اسرائیل و شکست هیمنه آن ابراز خرسندی کردند که آن را همانند نمایش تاریخی و خیره کننده پرواز ابابیل های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بر آسمان رژیم اشغالگر قدس، عنوان کردند که برگ زرینی از نمایش شکوه قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در شکست دکترین امنیتی اسرائیل و پایان استعمار رژیم صهیونیستی بود.
هنرمندان اصفهانی نیز در بیانیهای گفته بودند: عملیات وعده صادق به معنای آغاز جنگ با اسرائیل نیست بلکه این اقدام برای تغییر معادلات قدرت و پیشگیری از جنگ است.
در این بیانیه تصریح شده است: ما هنرمندان نصف جهان با قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در انجام موفقیتآمیز این عملیات راهبردی خاطر نشان میکنیم رژیم صهیونیستی با سانسور رسانهها، تولید اخبار جعلی و ایجاد شبهات به صورت گسترده به دنیا این است که این پیروزی عظیم را با کمک رسانههای خود به شکست تبدیل کند و آنها خواستار این شدند که مردم شریف ایران در حمله رسانهای و روانی مراقبت کنند تا در روایتها هم پیروز میدان باشیم.
حمله تنبیهی ایران برای اسرائیل
نماینده سابق اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای حزب روحانیت مبارز در گفت و گو با خبرنگار مهر اشارهای به برملا شدن ادعای پوشالی مدعیان حقوق بشر و شکست هیمنه اسرائیل از زمان طوفان الاقصی داشت و گفت: در ابتدا طوفان الاقصی پرده از مظلومیت فلسطین، سلطه طلبی اسرائیل و رژیم صهیونیستی و جنایات این رژیم برداشت.
وی ادامه داد: عملیات وعده صادق به نوعی یک حمله تنبیهی از سوی ایران برای اسرائیل به شمار میرود که از روز حمله کنسولگری ایران در دمشق توسط اسرائیل تا حمله تنبهی ایران علیه اسرائیل، این رژیم دچار تشویش ذهنی شد. از سویی دیگر این سیلی محکمی به جبهه استکبار بود و اگر هم دوباره دست از پا خطا کند سیلی میخورد.
حجت الاسلام سالک با بیان اینکه اسرائیل در سراشیبی نابودی است، گفت: ایران تا آزادسازی قدس شریف از اسرائیل دست نمیکشد چرا که آینده انقلاب اسلامی و محور مقاومت روشن و موفقیتآمیز است.
بر ملأ شدن چهره پوشالی رژیم صهیونیستی مقابل چشم جهانیان
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی نیز تحلیل خود را از این حملات به خبرنگار مهر اینگونه توضیح داد که رژیم منحوس صهیونیستی دچار خطای محاسباتی شد که جمهوری اسلامی ایران به دلیل ملاحظات مختلف پاسخ این گستاخی را نمیدهد که این اقدام برای او غافلگیری به همراه داشت.
حجتالاسلام محمدعلی نقدعلی معتقد است که این عملیات هیمنه گنبد آهنین پوشالی را در هم شکست و از همه مهمتر اینکه جهانیان به پوشالی بودن گنبد آهنین و شکست رژیم منحوس صهیونیستی پی بردند.
وی از پیشبینی خود برای حمله مجدد اسرائیل به ایران گفت: در صورت چنین اتفاقی یقیناً حمله بعدی ایران به مراتب سنگینتر و مخربتر خواهد بود و البته بسیار بعید است که رژیم منحوس صهیونیستی دست به چنین دیوانگی بزند.
وی افزود: حملات سپاه موجب حس غرور ملی در ایران اسلامی شده و ما در معادلات بینالمللی و منطقهای فصل جدیدی را شروع کردهایم، فصلی که در آن رژیم صهیونیستی و حامیانش به هیچ عنوان تعیین کننده نخواهند بود بلکه ایران اسلامی و جبهه مقاومت نقش تعیین کنندگی را بر عهده دارند.
زنده بودن اسرائیل با تنفس مصنوعی آمریکا
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص ادامه حیات اسرائیل و تحقق وعده نابودی آن بیان کرد: رژیم منحوس صهیونیستی دیگر توان نفس کشیدن ندارد و تنها با تنفس مصنوعی آمریکا و حامیانش که حیاتشان در منطقه را وابسته به این رژیم منحوس میدانند، بر سر کار مانده و در حال اضمحلال است، اگر این نفس مصنوعی قطع شود، دیگر چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه نخواهیم داشت.
وی بر این باور است که امروز حقیقتی به نام رژیم صهیونیستی و رژیم جعلی اسرائیل نداریم و این حرکات مذبوحانهای هم که اتفاق میافتد، تنها به دلیل حمایتهای استکبار جهانی و آمریکا از این رژیم است و قطعاً روزی را خواهیم دید که استکبار و قدرتهای جهانی به این نتیجه برسند که رژیم منحوس صهیونیستی یک مهره سوخته است و این حمایتها را قطع خواهند کرد و ما نیز شاهد سقوط مستکبران جهانی خواهیم بود.
کام این پیروزی با تبلیغ رسانهای نباید تلخ شود
حامد یزدیان منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز این عملیات را خط بطلانی بر دوران قلدری رژیم صهیونیستی دانست و به خبرنگار مهر گفت: البته در این میان با وجودی که بسیاری از مردم از این نمایش اقتدار و قدرت ایران ابراز خرسندی کردند و بر توانایی و قدرت ایران باور دارند، اما رسانهها به دنبال القای ترس و دلهره و اخبار تهدیدآمیز هستند تا کام این پیروزی را تلخ کنند.
وی ادامه داد: دشمن با جنگ تبلیغاتی و رسانهای اجازه نمیدهد این رخداد مهم بینالمللی آنطور که باید برجسته شود و در این شرایط رسانههای مختلف مسؤولیت خطیری دارند. به عبارتی دشمن این دستاورد نظامی را به ترس، تردید و نقطه ضعف تبدیل کرده که در این زمینه باید هوشیار بود.
یزدیان گفت: اثربخشی این اقدام مهم و راهبردی با نقش آفرینی هنرمندان، نخبگان، افراد صاحب تریبون و رسانهها تثبیت و نهادینه خواهد شد.
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