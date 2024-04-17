امسال آرزوی ۱۰۲۰ یتیم گلستانی در جام آرزوها برآورده می شود

عیسی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته طرحی در استان گلستان با عنوان جام آرزوها برگزار شد که در این طرح دل نوشته‌های یتیمان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی جمع آوری شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری ادارات استان اجرایی شد، افزود: کارمندان دستگاه‌های مختلف با هماهنگی که در درون سازمان خود داشتند چند آرزوی بچه‌های یتیم را انتخاب می‌کردند و آن را با کمک یکدیگر به سر انجام می‌رساندند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی گلستان گفت: سال گذشته ۳۰۳ آرزوی یتیم توسط خیران گلستانی برآورده شد.

بابایی با اشاره به اینکه طی برنامه ریزی های انجام شده امسال هم این مراسم در استان اجرایی می‌شود، گفت: تا کنون هزار و ۲۰ آرزوی ایتام تحت حمایت کمیته امداد بین ادارات استان توزیع شده که پس از تحقق آرزوهای ایتام، طی مراسمی باشکوه در حضور مسؤولان استانی به ویژه نمایندگان اداراتی که در طرح مشارکت داشتند و جمعی از فرزندان ایتام این هدایا به آنها تحویل داده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مراسم جام آرزوها با حضور خیران و ایتام تحت حمایت در اردیبهشت برگزار می‌شود.