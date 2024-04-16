۴کودک فلسطینی در میان ۷شهید بمباران اردوگاه یبنا در مرکز رفح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در بمباران رژیم صهیونیستی علیه مناطقی از نوار غزه، خانه‌ای در اردوگاه یبنا در مرکز رفح هدف قرار گرفت.

در این بمباران حداقل ۷ نفر به شهادت رسیدند و در میان شهدا تعدادی از کودکان و زنان به چشم می‌خورد. گفته شده حداقل ۴ نفر از شهدای این بمباران کودکان بوده‌اند.

نیروهای اشغالگر همچنین با مسلسل عملیات گسترده‌ای را علیه ساکنان در شهرک کفرکلا انجام می‌دهند.

روز گذشته نیز «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر سازمان ملل در مورد حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اعلام کرد که جامعه فلسطین با نسل‌کشی جمعی روبرو است.

آلبانیز گفت: در اروپا استانداردهای دو گانه‌ای در خصوص مساله فلسطین وجود دارد. ما باید با اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان به ویژه در غزه رویاروی شویم.

گزارشگر سازمان ملل در مورد حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از آغاز حمله به غزه در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ کودک فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده است.

همچنین آلبانیز بیان کرد که رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ علیه غزه تاکنون، روزانه ۲۵۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است.

گزارشگر سازمان ملل در مورد حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین گفت: اسرائیل دست‌کم ۳ جنایت نسل‌کشی را در غزه مرتکب شده است.

کمی پیش‌تر نیز وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تازه‌ترین آمار شهیدان و مجروحان جنگ غزه را اعلام کرد. این وزارتخانه تاکید کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ۴۶ فلسطینی دیگر در نوار غزه به شهادت رسیده و ۱۱۰ نفر هم زخمی شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه بیان کرد که شمار کلی شهیدان جنگ در غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به ۳۳ هزار و ۸۴۳ نفر و شمار مجروحان نیز به ۷۶ هزار و ۵۷۵ نفر رسیده است.

همچنین به تازگی روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی با اشاره به تعمیق انزوای بین المللی رژیم صهیونیستی هشدار داد که همکاری با آمریکا و دیگر متحدان این رژیم در صورت عدم تغییر سیاست‌های کابینه اسرائیل امکان‌پذیر نخواهد بود و این روند چهره تل‌آویو را در دنیا مخدوش می‌کند.

این گزارش با اشاره به اینکه رژیم اشغالگر در یک انزوای بین‌المللی به سر می‌برد، تاکید کرد که این انزوا، در صورتی که اسرائیل سیاست‌های خود را به صورت ریشه‌ای تغییر ندهد، به پایان نخواهد رسید.

عوزی برعام وزیر اسبق امور داخلی و عضو سابق کنیست رژیم صهیونیستی در مقاله خود در این روزنامه به همکاری آمریکا و متحدان این رژیم با تل‌آویو اشاره و تاکید کرد که این همکاری دائمی نیست و تنها در مواقع بحران ایجاد می‌شود. اسرائیل نمی‌تواند خود را فریب داده و تصور کند که همیشه می‌تواند روی این همکاری‌ها حساب کند، اسرائیل به سرعت در حال از دست دادن اعتبار بین‌المللی خود در جهان است.

هاآرتص به تحریم‌های بین المللی عربی علیه رژیم صهیونیستی اشاره و تاکید کرد که این موضوع باعث شده بسیاری از شرکت‌های مهم بین‌المللی روابط خود با تل‌آویو را قطع کنند.