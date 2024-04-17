آغاز رزمایش نظامی ارتش چین در مناطق مرزی با میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فرمانددهای منطقه جنوب ارتش آزادیبخش خلق چین با انتشار بیانیهای اعلام کرد که امروز چهارشنبه رزمایش نظامی ارتش چین در مرزهای نزدیک به میانمار آغاز شد.
در این بیانیه همچنین آمده است که ارتش چین همیشه آماده پاسخگویی به شرایط اضطراری است و قاطعانه از حاکمیت، ثبات مرزها و امنیت جان و مال مردم محافظت میکند.
ساعاتی پیش «دونگ جون» وزیر دفاع چین تأکید کرد که «ارتش آزادیبخش خلق چین هرگز فعالیتهای جداییطلبان در تایوان را تحمل نخواهد کرد.»
آنگونه که وزارت دفاع چین به نقل از دونگ جون منتشر کرده، وزیر دفاع چین در گفتوگوی تصویری با «لوید آستین» همتای آمریکایی خود تأکید کرده است که «نظامیان چین و ایالات متحده باید برای صلح و ثبات نهایت اهمیت را قائل شوند و راههایی را برای همزیستی و براساس اعتماد بیابند.»
وی در ادامه گفت: ایجاد روابط بین نیروهای مسلح کشورها بر اساس برابری و احترام که غیر تقابلی خواهد بود، باعث فضای همکاری عملی و ایجاد تدریجی اعتماد متقابل میشود.»
وزیر دفاع چین در این گفتوگو همچنین تأکید کرد که مسئله تایوان هسته اصلی منافع پکن است و دراینباره نباید منافع چین نقض شود.
پکن تایوان را قلمرو مستقل چین میداند و هشدار داده است که هر گونه تلاش برای اعلام یک کشور مستقل به معنای جنگ است. به گزارش انبیسی نیوز، شی جینپین، رییسجمهور چین اخیراً این نکته را برای جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، هنگام دیدار این دو در کالیفرنیا روشن کرد.
شی جینپینگ به بایدن اعلام کرد که چین «فضای زیادی» را برای اتحاد مجدد مسالمت آمیز با تایوان فراهم میکند، اما هیچ گونه حرکت جدایی طلبانه این جزیره خودمختار را تحمل نخواهد کرد.
نظر شما