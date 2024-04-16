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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۷:۳۰

وزارت دفاع تایوان:

۶ جنگنده ارتش چین از خط میانی تنگه تایوان عبور کردند

۶ جنگنده ارتش چین از خط میانی تنگه تایوان عبور کردند

در ادامه تنش‌ها بین چین و منطقه خودمختار تایوان، وزارت دفاع این منطقه مدعی شد که ۶ جنگنده ارتش چین از خط میانی و مرزی تنگه تایوان عبور کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع تایوان اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته ۶ جنگنده نیروی هوایی ارتش چین از خط میانی تنگه تایوان عبور کردند.

اخیراً «لی چیانگ» نخست وزیر چین نیز بار دیگر تأکید کرد که پکن قویاً با استقلال جزیره تایوان مقابله خواهد کرد.

چیانگ با اشاره به حصول اطمینان از توسعه و امنیت چین، تاکید کرد: پکن قویاً با استقلال تایوان و مداخله خارجی مخالف است و در عین حال، از عدالت و برابری بین‌المللی حمایت خواهد کرد.

وی تاکید کرد: ثبات مبنای تمام اقدامات ماست. نیروهای مسلح ما آموزش‌های نظامی را افزایش می‌دهند و آمادگی رزمی را تقویت و در راستای بهبود آمادگی نظامی به منظور صیانت قاطع از حاکمیت، امنیت و منافع ملی چین، یکپارچه تلاش خواهند کرد.

نخست وزیر چین تصریح کرد: سیاست کلی حزب‌مان (کمونیست) را درباره مساله تایوان، در عصر جدید پیاده خواهیم کرد و همواره به اصل چین واحد و توافق ۱۹۹۲ پایبند خواهیم ماند. پکن روابط صلح‌آمیز میان‌تنگه‌ای (روابط با تایوان) را توسعه خواهد داد و در پیشبرد هدف الحاق دوباره (این جزیره) به چین ثابت‌قدم خواهد بود. به گفته وی، بودجه نظامی چین با افزایش ۷.۲ درصدی به ۱.۶۶ تریلیون یوآن (۲۳۱.۴ میلیارد دلار) خواهد رسید.

پکن تایوان را قلمرو مستقل چین می‌داند و هشدار داده است که هر گونه تلاش برای اعلام یک کشور مستقل به معنای جنگ است. به گزارش ان‌بی‌سی نیوز، شیء اخیراً این نکته را برای جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، هنگام دیدار این دو در کالیفرنیا روشن کرد.

شیء جین‌پینگ به بایدن اعلام کرد که چین «فضای زیادی» را برای اتحاد مجدد مسالمت آمیز با تایوان فراهم می‌کند، اما هیچ گونه حرکت جدایی طلبانه این جزیره خودمختار را تحمل نخواهد کرد.

کد مطلب 6079395

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    نظرات

    • IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      3 0
      پاسخ
      زودتر تایوان را بگیر و آمریکایی ها را اونجا بیرون کن خیلی طول کشید

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