حمله دشمن به باورها و اعتقادات جامعه پیچیده و خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری در همایش ویژه روز ارتش که در محل تالار صدف بجنورد برگزار شد، از رزمندگان اسلام برای تنبیه شایسته رژیم صهیونیستی قدر دانی کرد.

وی در ادامه افزود: نیروهای مسلح ما بزرگترین عملیات پهپادی دنیا را رقم زدند در حالی که قریب به ۱۰ کشور از جمله آمریکا و انگلیس تلاش کردند موشک‌های ما به اسرائیل نرسد اما رسید و دل همه مردم آزاده، مردم غزه و مردم ایران را شاد کردند.

امام جمعه بجنورد به وجود حس غرور و غیرت در سربازان ولی امر اشاره کرد و یاد شهدای اسلام و ۷۵۰ شهید ارتش در استان خراسان شمالی را گرامی داشت.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به زندگی برخی شهدای ارتش بیان کرد: زندگی شهدای ارتش مملو از درس است.

حجت الاسلام نوری از اجرای طرح عفاف و حجاب در سطح شهر قدر دانی کرد و از رسانه‌ها و مراکز فرهنگی خواست تا از طرح «نور» پشتیبانی کنند و گفت: گاه حمله دشمن به ساختمان است گاه به فرهنگ و اغلب حمله به فرهنگ و اعتقادات پیچیده‌تر و خطرناک‌تر است.