معرفی داوران مستند و نماهنگ جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی، احمد الستی، پوران درخشنده، مهرداد زاهدیان، آرش لاهوتی و پریوش نظریه، داوران بخش مستند و نماهنگ نخستین دوره این رویداد سینمایی هستند.

آثار مستند و نماهنگ از شهرهای مختلف ایران چون تبریز، اراک، قدس، تهران، ساری، کرمانشاه، خرم‌آباد، آبادان، طالقان، شیراز، ایلام، اندیشه، اردبیل، ارومیه، پاوه، بیرجند، همدان، دشتستان، بندرعباس، قلعه‌ گنج، مشهد، اهواز، مهاباد، طوالش، کهنوج، مریوان و... انتخاب شدند.

احمد الستی پژوهشگر سینما، مترجم و استاد دانشگاه، علاوه بر فعالیت‌های پژوهشی، سابقه عضویت در هیات‌داوران جشنواره‌های مختلف از جمله فیلم کوتاه تهران، رشد، سینما حقیقت و... را دارد.

پوران درخشنده کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس و تهیه‌کننده، فعالیت سینمایی‌ خود را با فیلم سینمایی «رابطه» در سال ۱۳۶۴ آغاز کرد. ازجمله آثار او می‌توان به «پرنده کوچک خوشبختی»، «عبور از غبار»، «عشق بدون مرز»، «رؤیای خیس»، «بچه‌های ابدی» و «هیس!… دخترها فریاد نمی‌زنند» اشاره کرد.

مهرداد زاهدیان کارگردان و مستندساز و سازنده آثاری چون «میدان بی حصار»، «حلقه‌های گمشده»، «میدان نقش جهان»، «مسیح در جلفا»، «پاسارگاد»، «نقش رستم»، «تخت جمشید»، «خاطرات روی شیشه»، «ارگ بم»، «نقاشی»، «آسمان باران» و «سپیده» است.

آرش لاهوتی کارگردان، فیلمنامه‌نویس، تدوینگر و مستندساز است. او فیلم‌های مستند «دو ممیز چهل‌ و هفت»، «راننده و روباه»، «پهلوان و خرقه»، «آبی کم‌رنگ» و فیلم سینمایی «روزهای نارنجی» را در کارنامه دارد.

پریوش نظریه بازیگر، مستندساز و عکاس، برای بازی در فیلم «پدر» به کارگردانی مجید مجیدی برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن از جشنواره فیلم فجر شد. او کارگردان فیلم‌های مستند «نزدیک‌تر از نفس»، «سوتماگ»، «هورامان» و «کولی‌ها» است.

موسسه فرهنگی هنری فصل هنر و بنیاد ایران‌شناسی، نخستین دوره جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی را به دبیری کمال تبریزی با شعار «اقوام، ریشه ایران‌زمین» ۲۶ تا ۳۰ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ در تهران برگزار می‌کنند.

بخش اصلی جشنواره شامل فیلم‌های داستانی (سینمایی و کوتاه)، مستند، انیمیشن، فیلمنامه و نماهنگ است. هدف این رویداد نمایش زیست‌بوم، فرهنگ، آئین، تاریخ، میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و گردشگری اقوام ایرانی و معرفی استعدادهای کشف‌شده به زبان هنر سینما است.

پیش‌ازاین اسامی داوران دو بخش فیلم‌های کوتاه داستانی و انیمیشن اعلام شد و داوران دیگر بخش‌ها به‌زودی معرفی خواهند شد.