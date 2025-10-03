به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، داوران بخش فیلمهای کوتاه داستانی و پویانمایی سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان معرفی شدند.
داوران این دوره بخش فیلمهای کوتاه داستانی و پویانمایی عبارتند از؛ مریم اسمیخانی کارگردان و برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه از جشنواره فیلم فجر، حسین مهکام فیلمنامهنویس، کارگردان و تهیهکننده سینما، وحید ملتجی از چهرههای فرهنگی رسانهای اصفهان، امیرشهاب رضویان کارگردان سینما و فیلمنامهنویس با بیش از ۴۰ فیلم کوتاه و بلند داستانی، امیرمحمد دهستانی فعال حوزه انیمیشن و عضو شورای انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر، با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود.
