۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۰

معرفی داوران بخش‌های کوتاه و پویانمایی جشنواره فیلم کودک

معرفی داوران بخش‌های کوتاه و پویانمایی جشنواره فیلم کودک

مریم اسمی‌خانی، حسین مهکام، وحید ملتجی، امیر محمد دهستانی و امیرشهاب رضویان به عنوان داوران بخش فیلم‌های کوتاه داستانی و پویانمایی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، داوران بخش فیلم‌های کوتاه داستانی و پویانمایی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

داوران این دوره بخش فیلم‌های کوتاه داستانی و پویانمایی عبارتند از؛ مریم اسمی‌خانی کارگردان و برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه از جشنواره فیلم فجر، حسین مهکام فیلمنامه‌نویس، کارگردان و تهیه‌کننده سینما، وحید ملتجی از چهره‌های فرهنگی رسانه‌ای اصفهان، امیرشهاب رضویان کارگردان سینما و فیلمنامه‌نویس با بیش از ۴۰ فیلم کوتاه و بلند داستانی، امیرمحمد دهستانی فعال حوزه انیمیشن و عضو شورای انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر، با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

آزاده فضلی

