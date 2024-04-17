به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد سیاوش میهن‌دوست صبح چهارشنبه در مراسم رژه روز ارتش در اصفهان ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: اقتدار و قاطعیت نیروهای جمهوری اسلامی ستودنی است و نیروهای مسلح که فرزندان غیور ایران اسلامی هستند لحظه‌ای در برابر زورگویان و استعمارگران درنگ نخواهند کرد و پاسخگوی هر گونه تعرض و سو نیت دشمنان خواهند بود.

وی ادامه داد: عملیات غرور آفرین وعده صادق موجب شد آسیب پذیری رژیم صهیوینستی بر همه جهانیان مشخص شود، این عملیات در راستای فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرمودند رژیم صهیونیستی باید تنبیه شود انجام شد و نیروهای مسلح اثبات کردند زیر لوای ولایت شجاعانه مأموریت را به سرانجام رساندند.

ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری خاطر نشان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی در جنگ سخت نمی‌توانند در برابر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که در رکاب ولایت و جان فدای مردم هستند، قد علم کند.

امیر میهن‌دوست گفت: هم‌رزمان ما در نیروهای مسلح مایه دلگرمی مردم غیور و شهیدپرور ایران اسلامی هستند.

وی در خصوص اهمیت ارتش بیان کرد: در روزهای ابتدایی نیرویی انقلاب دشمنان خارجی و برخی ساده لوح‌های داخلی زمزمه انحلال ارتش را مطرح کردند، در این هنگام امام خمینی (ره) با درایت کامل روز ۲۹ فروردین را روز بزرگداشت ارتش جمهوری اسلامی ایران نام گذاری کردند و دستور دادند ارتشیان با تمام امکانات در این روز به رژه بپردازند.