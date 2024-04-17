عنایتی: دیدار با هوادار تداعی کننده خاطرات است/ بازی سختی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال هوادار در هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: هوادار با مسعود شجاعی متحول شده و از آنجا که تأسیس این باشگاه با خود من بوده است مصاف با هوادار تداعی کننده خاطرات است.

او ادامه داد: از زمانی که شجاعی عهده دار هوادار شده، این تیم هم نتایج بهتری کسب کرده و هم اینکه در جدول پیشرفت داشته است. ما از بدو ورود به باشگاه پیکان تصمیم گرفتیم ذهنیت باختن را از بازیکنان تیم دور کنیم. در نیم فصل دوم شرایط خوبی داشته‌ایم اما تلاش می‌کنیم تا بهتر شویم و می‌دانیم هنوز کارمان به پایان نرسیده است. هوادار تیم با کیفیتی است و اصولاً بازی کردن در برابر چنین تیمی ما را اذیت خواهد کرد.

او افزود: سیاست پیکان استفاده از بازیکنان جوان است و در همین خصوص بازیکنان با کیفیتی را در اختیار داریم که کمک‌های زیادی به ما می‌کنند. در بازی هفته گذشته برابر مس رفسنجان نیز از دو بازیکن تیم جوانان خود استفاده کردیم و امیدوارم در ادامه مسابقات لیگ برتر نیز از این ظرفیت خود استفاده کنیم. در جدول به ثبات خوبی رسیدیم و پس از اینکه هفته‌ها استرس داشتیم اکنون به جایگاه خوبی رسیده‌ایم.

سرمربی تیم پیکان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم تا در هر بازی بهترین نتیجه را کسب کنیم تا در پایان فصل رتبه خوبی را در جدول به دست آوریم. ما اهدافی را در پیکان برای خود برنامه‌ریزی کرده‌ایم و مطابق با آن کارهای خود را پیش می‌بریم. بازی زمانی که با نتیجه ۳ بر ۳ به پایان می‌رسد را بیشتر از نتیجه تساوی بدون گل دوست دارم و از زمانی به تیم پیکان پیوستم تلاش کردم تا با دستیارانم هر روز تمرینات ویژه‌ای را برای بازیکنان تدارک ببینیم و فکر می‌کنم تا حدود زیادی هم توانسته‌ایم به موفقیت برسیم. ما همانطور که گل می‌زنیم باید کاری کنیم که گل کمتری را هم دریافت کنیم.

عنایتی تصریح کرد: تمام بازیکنان تمرینات مشترکی خواهند داشت و این طور نیست که با بازیکنان جوان به صورت انفرادی تمرین کنم. بازیکنان جوان در کنار بازیکنان باتجربه می‌توانند به موفقیت بیشتری برسند.