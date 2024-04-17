برخورد قاطع با پیمانکاران متخلف همکار با عوامل زباله گردی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد فیاض مدیرکل هماهنگی، نظارت و کنترل امور مناطق شهرداری تهران با همراهی عبدالمجید رحمانی رئیس مرکز رصد و پایش آسیب‌های اجتماعی با حضور در منطقه ۵ به بررسی اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای طرح ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در منطقه پرداخت.

مدیرکل هماهنگی، نظارت و کنترل امور مناطق شهرداری تهران نیز طی سخنانی با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی خلاقانه از زحمات همکاران به شهروندان اظهار داشت: توجه به ظرفیت‌های درون منطقه‌ای در نواحی و سرای محلات برای آگاه سازی شهروندان از موارد مورد انتظار در اجرای این طرح است.

فیاض ادامه داد: با متخلفینی که در خصوص اجرای طرح همکاری نکرده و کارشکنی می‌کنند از طریق ضابطین قضائی یگان حفاظت شهرداری برخورد قانونی خواهد شد و در مورد خودروها و مراکز جمع آوری و نگهداشت غیرمجاز زباله و پسماند پیگیری‌های قانونی انجام خواهد شد و در صورت اثبات همکاری پیمانکاران با زباله گردها، برخورد قانونی انجام می‌پذیرد.

در ادامه عبدالمجید رحمانی رئیس مرکز رصد و پایش آسیب‌های اجتماعی کلانشهر تهران نیز ضمن تشریح جایگاه این مرکز و مأموریت‌های آن خبر از موافقت صورت گرفته توسط دستگاه‌های مسؤول با پیگیری شهردار تهران جهت نگهداری معتادین متجاهر در مراکز وابسته بیش از شش ماه داد و گفت: این افراد پس از ترک اعتیاد با ارائه خدمات آموزشی به جریان اشتغال اضافه شده و تحت نظارت مستمر خواهند بود.

وی افزود: با پدیده تکدی گری سازمان یافته طی هماهنگی مقام قضائی به زودی برخورد قاطعی صورت می‌گیرد.

رحمانی ادامه داد: در موضوع کودکان کار و خیابان، اخلاق، مهربانی در کنار قاطعیت مدنظر است و باید از طریق مراکز غربالگری، کودکان مورد نظر به بهزیستی تحویل داده شده تا تحت پوشش حمایت یک سازمان تخصصی قرار گیرند.

داوود گودرزی «شهردار منطقه ۵» با اشاره به اهمیت مدیریت، ساماندهی و برخورد قاطع در مقوله ساماندهی اجتماعی و پسماند گفت: باید با داشتن روحیه جمعی و با رویکرد تشویقی موضوع پسماند بین شهرداری و شهروندان مطرح و از همه ظرفیت‌ها بهره برداری کرد.

شهردار منطقه ۵ اظهار داشت: با توجه به وجود مجموعه‌های تجاری و اداری گسترده در منطقه ۵ باید در قالب انعقاد تفاهم نامه‌های همکاری در حوزه پسماند اقدامات جدی صورت پذیرد.