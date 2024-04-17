امروزه تشخیص آزمایشگاهی پیش شرط خدمات درمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام بهرام عین اللهی، به مناسبت روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی، آمده است: از آن هنگام که طبیب نام آور ایرانی و مؤلف گرانقدر "ذخیره خوارزمشاهی"، نخستین کتاب جامع پزشکی به زبان شیرین فارسی که جزئیات تازه ای از "نحوه آزمایش روی نمونه‌های انسانی" را به دنیای دانش آن روز عرضه کرد، حدود هزار سال سپری شده است؛ در طول این راه طولانی و دشوار که مشعلداران آن، استادان دانشمند علوم آزمایشگاهی و رهروان آن، متخصصان و کارشناسان و دانش پژوهان خستگی ناپذیر این رشته بوده اند، در هر روزگار افتخاراتی ارزشمند در خدمت به مردم و بویژه دردمندان و بیماران جامعه، بروز و ظهور یافته تا در زمانه ما به اوج شکوفایی و رشد رسیده است.

امروزه اهمیت "تشخیص طبی" به عنوان پیش شرط خدمات درمانی و نیز اولویت پژوهش‌های آزمایشگاهی به مثابه یکی از درگاه‌های ورود به عرصه پیشرفت‌های دانش و فناوری پزشکی، محل اتفاق نظر دنیای علم است و درخشش دستاوردهای فعالان این عرصه در ایران عزیز، پیوسته نگاه جهانیان را به خود معطوف کرده است.

وزارت بهداشت، همواره یافته‌ها و محصولات علمی و فناوری دست اندرکاران علوم آزمایشگاهی را قدر نهاده و از آنها در راه سیاستگذاری‌های کلان نگر خود در حوزه‌های پیشگیری و درمان بهره‌های وافر برده است.

اینجانب فرارسیدن سی ام فروردین، زادروز حکیم اسماعیل جرجانی، پدر دانش آزمایشگاهی ایران را که بحق روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی نامیده شده، به جامعه آزمایشگاهیان کشور تبریک و تهنیت گفته و توفیق روزافزون همه فعالان این عرصه را از درگاه احدیت مسألت می‌نمایم.