به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، طبق آمار چکهای مبادلهای در فروردین ماه امسال، ۹۱.۷ درصد از کل چکهای مبادلهشده در سامانه چکاوک، وصول شده که این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل ۸۸.۴ درصد است.
در فروردینماه بیش از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳,۸۵۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، ۳۰.۴ درصد و از نظر مبلغ، ۴۴.۳ درصد کاهش نشان میدهد و در کل کشور بیش از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۳,۴۱۰ هزار میلیارد ریال وصول شده است.
لازم به ذکر است؛ بیشترین نسبت تعداد چکهای وصولی به مبادلهای در استانهای گیلان، گلستان و کرمانشاه بوده که از لحاظ ارزشی نیز بیشترین نسبت چکهای وصولی به مبادلهای در استانهای زنجان و گیلان، ایلام، خوزستان و گلستان بوده است.
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