به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آمون ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی الزامات تحقق شعار سال و تبیین نقشه مهندسی استان اردبیل، اظهار کرد: ایجاد شبکه گسترده رسانه‌ای توسط نوجوانان در سطح محلات با محوریت مساجد می‌تواند جنگ رسانه‌ای دشمنان را خنثی و فعالیت‌های گسترده اقدامات فرهنگی را به مردم نشان دهد.

وی با بیان اینکه دوره‌های آموزشی سواد رسانه‌ای در سال ۱۴۰۲ با هدف ایجاد این شبکه رسانه‌ای با حضور بیش از ۱۵۰ نفر محقق شد، ادامه داد: تلاش خواهیم کرد در سال جاری نیز این دوره آموزشی با حضور اساتید کشوری برگزار شود، همچنین شهدای مدافع حرم استان اردبیل در یادواره شهدای منتسب به کانون‌های مساجد به صورت کشوری معرفی خواهند شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل بیان کرد: برگزاری برنامه‌های غنی سازی اوقات فراغت از دیگر دغدغه‌های کانون‌های مساجد است که با برنامه ریزی‌های صورت گرفته نیازمند تعامل بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای پیشبرد اهداف در جذب نوجوانان و جوانان به مسجد هستیم.

آمون افزود: هم اکنون بیش از ۱۳۷ پایگاه قرآنی در سطح مساجد استان اردبیل به همت کانون‌ها فعال است که رقابت‌های قرآنی به صورت محلی، منطقه‌ای، شهرستانی، استانی و کشوری برای بازتاب برنامه‌های معنوی این پایگاه‌ها در سال جاری برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کارهای اقتصادی و کارآفرینی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری نیازمند پیوست اقتصادی هستند تا بتواند جلوه‌های بهتری از تکنولوژی و امکانات را برای نوجوانان و جوانان در بستر مساجد فراهم کند.