به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سید مجتبی قدمگاهی مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، حمایت از حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی را یکی از برنامه‌های سازمان در راستای کمک به توسعه بازار صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان برشمرد و افزود: حضور در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی با سه مدل اعزام، حضور مستقل و برپایی پاویون است و نمایشگاه حوزه سلامت جنوب شرق آسیا به صورت برپایی پاویون ملی ایران حمایت و برگزار می‌شود.

وی بیست و چهارمین دوره نمایشگاه پزشکی و دارویی جنوب شرق آسیا را مهمترین رویداد نمایشگاهی حوزه سلامت در جنوب شرق آسیا و کشورهای “آسه آن” (مالزی، سنگاپور، اندونزی، تایلند، فیلیپین و برونئی) دانست و خاطرنشان کرد: نمایشگاه مذکور از ۲۹ تا ۳۱ فروردین ماه جاری (۱۷ تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ ) در مرکز نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های بین المللی کوالالامپور مالزی برگزار شد.

قدمگاهی افزود: این رویداد فرصتی مناسب برای تولیدکنندگان و صادر کنندگان با کیفیت ایرانی در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی و محصولات و فرآورده های دارویی فراهم می آورد تا در بازار مهم جنوب شرق آسیا حضور یافته و از مزایای تجاری آن بهره مند شوند.

به گفته او، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی‎، صنایع دارویی و فرآورده‌های دارویی انسانی و مکمل‌ها‎، بیمارستان سازی و تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی و ساخت اتاق تمیز‎، فرآورده‌های آرایشی بهداشتی و تجهیزات زیبایی و تجهیزات توانبخشی و فیزیوتراپی از جمله محورهای فعالیت این نمایشگاه است.