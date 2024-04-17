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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۰۹

در راستای کمک به توسعه بازار صادراتی صورت گرفت؛

حضور دانش‌بنیان‌ها در بزرگترین نمایشگاه پزشکی جنوب شرق آسیا

حضور دانش‌بنیان‌ها در بزرگترین نمایشگاه پزشکی جنوب شرق آسیا

پاویون شرکت‌های دانش‌‍‌بنیان با حمایت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی ریاست جمهوری در بزرگترین رویداد نمایشگاهی حوزه سلامت جنوب شرق آسیا در مالزی برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سید مجتبی قدمگاهی مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، حمایت از حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی را یکی از برنامه‌های سازمان در راستای کمک به توسعه بازار صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان برشمرد و افزود: حضور در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی با سه مدل اعزام، حضور مستقل و برپایی پاویون است و نمایشگاه حوزه سلامت جنوب شرق آسیا به صورت برپایی پاویون ملی ایران حمایت و برگزار می‌شود.

وی بیست و چهارمین دوره نمایشگاه پزشکی و دارویی جنوب شرق آسیا را مهمترین رویداد نمایشگاهی حوزه سلامت در جنوب شرق آسیا و کشورهای “آسه آن” (مالزی، سنگاپور، اندونزی، تایلند، فیلیپین و برونئی) دانست و خاطرنشان کرد: نمایشگاه مذکور از ۲۹ تا ۳۱ فروردین ماه جاری (۱۷ تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ ) در مرکز نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های بین المللی کوالالامپور مالزی برگزار شد.

قدمگاهی افزود: این رویداد فرصتی مناسب برای تولیدکنندگان و صادر کنندگان با کیفیت ایرانی در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی و محصولات و فرآورده های دارویی فراهم می آورد تا در بازار مهم جنوب شرق آسیا حضور یافته و از مزایای تجاری آن بهره مند شوند.

به گفته او، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی‎، صنایع دارویی و فرآورده‌های دارویی انسانی و مکمل‌ها‎، بیمارستان سازی و تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی و ساخت اتاق تمیز‎، فرآورده‌های آرایشی بهداشتی و تجهیزات زیبایی و تجهیزات توانبخشی و فیزیوتراپی از جمله محورهای فعالیت این نمایشگاه است.

کد مطلب 6081016
مهتاب چابوک

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