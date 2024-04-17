به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامههای «زیبا صدایم کن» به تهیهکنندگی سید مازیار هاشمی، کارگردانی سید رسول صدرعاملی و نویسندگی آرش صادق بیگی و میلاد و محمدرضا صدرعاملی، «مومو» به تهیهکنندگی و کارگردانی علی اکبر ثقفی و نویسندگی علی اکبر ثقفی و شراره سروش موافقت شورای پردانه ساخت را دریافت کردند.
همچنین فیلمنامههای «یک عشق زیبا» به تهیهکنندگی، کارگردانی و نویسندگی قاسم فهیم خواه، «خاتی» به تهیهکنندگی محمد کمالی پور، کارگردانی و نویسندگی فریدون نجفی و «برای رعنا» به تهیهکنندگی مرتضی شایسته و کارگردانی و نویسندگی ایمان آقامحمدحسین یزدی، موافقت شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.
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