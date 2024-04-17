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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۱۲

موافقت شورای صدور پروانه ساخت با ۵ فیلم‌نامه/ صدرعاملی مجوز گرفت

موافقت شورای صدور پروانه ساخت با ۵ فیلم‌نامه/ صدرعاملی مجوز گرفت

شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با ۵ فیلم‌نامه موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌ کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌نامه‌های «زیبا صدایم کن» به تهیه‌کنندگی سید مازیار هاشمی، کارگردانی سید رسول صدرعاملی و نویسندگی آرش صادق بیگی‏ و میلاد و محمدرضا صدرعاملی، «مومو» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی اکبر ثقفی و نویسندگی علی اکبر ثقفی‌‏ و شراره سروش موافقت شورای پردانه ساخت را دریافت کردند.

همچنین فیلم‌نامه‌های «یک عشق زیبا» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی قاسم فهیم خواه، «خاتی» به تهیه‌کنندگی محمد کمالی پور، کارگردانی و نویسندگی فریدون نجفی و «برای رعنا» به تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته و کارگردانی و نویسندگی ایمان آقامحمدحسین یزدی، موافقت شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

کد مطلب 6081051
آروین موذن زاده

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