جذب خادم رسمی از طریق یگان حفاظت و امنیت حرم مطهر رضوی صحت ندارد

مشهد- سپاه امام رضا علیه السلام به انتشار برخی اخبار غیرموثق در خصوص جذب خادم رسمی و خادمیار توسط یگان حفاظت و امنیت حرم مطهر رضوی در برخی از پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داد.