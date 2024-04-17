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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۱۷

سپاه امام رضا (ع):

جذب خادم رسمی از طریق یگان حفاظت و امنیت حرم مطهر رضوی صحت ندارد

جذب خادم رسمی از طریق یگان حفاظت و امنیت حرم مطهر رضوی صحت ندارد

مشهد- سپاه امام رضا علیه السلام به انتشار برخی اخبار غیرموثق در خصوص جذب خادم رسمی و خادمیار توسط یگان حفاظت و امنیت حرم مطهر رضوی در برخی از پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه امام رضا علیه السلام در این اطلاعیه آمده است خبر جذب خادم رسمی با حقوق قانون کار توسط یگان حفاظت حرم مطهر رضوی که در برخی کانال‌های شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی منتشر شده صحت ندارد.

در این اطلاعیه آمده است؛ جذب نیروهای بسیجی به عنوان خادمیار افتخاری در یگان حفاظت و امنیت حرم مطهر رضوی نیز از طریق منابع نیروی انسانی رده‌های سپاه انجام می‌گیرد.

این اطلاعیه می‌افزاید هموطنان عزیز می‌توانند برای اطلاع بیشتر به کانال بچه محله امام رضا علیه السلام در پیام‌رسان ایتا https://eitaa.com/Basij_Haram مراجعه کنند.

کد مطلب 6081067

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