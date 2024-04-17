پیام تبریک رییس دانشگاه دفاع ملی به مناسبت روز ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار «اسماعیل احمدی‌مقدم» رییس دانشگاه عالی دفاع ملی به مناسبت فرا رسیدن ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی قهرمان، ضمن تبریک این روز به تمامی همکاران ارتشی دانشگاه به ویژه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پیامی را به شرح زیر صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیست و نهم فروردین ماه، یادآور حماسه ماندگار جان برکفان نیروی زمینی مکتبی، فداکار و پرافتخار ارتش جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های نبرد، مجاهدت و ایثار است که دوشادوش سایر رزمندگان نیروهای مسلح، شجاعانه در برابر دشمنان پلید و قسم خورده این سرزمین، برگ‌های زرینی را در تاریخ پرافتخار دفاع مقدس رقم زدند و مفتخر به دریافت عناوین غرورآفرین و ارزشمند «ارتش حزب اللّه» و «ارتش متدین» از سوی فرمانده معظّم کل قوا (مدظله‌العالی) گردیدند.

اینجانب فرصت را مغتنم شمرده، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه میهمانی خدا و تبریک عید سعید فطر، ۲۹ فروردین، «روز ارتش جمهوری اسلامی ایران» را به کارکنان ولایتمدار، دلاور و جان بر کف نیروی زمینی و ارتش جمهوری اسلامی ایران شاغل در دانشگاه عالی دفاع ملی تبریک و تهنیت عرض نموده، سربلندی و توفیق روز افزون این عزیزان را از درگاه خداوند منان آرزومندم.