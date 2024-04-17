مهدی بندرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از افتتاح دو پروژه در شهرستان دامغان همزمان با سفر هیأت دولت به استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: کارخانه صنایع فروآلیاژ که یکی از مهم‌ترین صنایع مورد نیاز کشورمان محسوب می‌شود، در زمره این طرح‌ها است.

وی با بیان اینکه پست ۶۳ کیلو ولت تاریخانه دامغان نیز فردا با حضور مسئولان در شهرستان دامغان افتتاح می‌شود، افزود: بازدید قطعه اول باند دوم دامغان _ معلمان و مجتمع فولاد کویر از جمله برنامه‌های مسئولان و اعضای هیأت دولت در شهرستان دامغان است.

فرماندار دامغان با اشاره به حضور وزرا و اعضای کابینه سیزدهم در شهرستان‌های استان سمنان همزمان با سفر دوم استانی هیأت دولت به استان بیان کرد: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور فردا مهمان مردم دامغان خواهد بود و شورای داری شهرستان با حضور وی، برگزار می‌شود.