روحالله محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری در دو کاوش باستانشناسی در شهرستانهای بیلهسوار و پارسآباد استان اردبیل در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: کاوش نجاتبخشی در محوطه گورستان قلعه اولتان پارسآباد به منظور آزادسازی مسیر دسترسی پارسآباد به سربند از ابتدای سال آغاز شده و تا نیمه اردیبهشت ادامه پیدا میکند.
رئیس گروه باستانشناسی اداره کل میراث فرهنگی اردبیل افزود: فصل اول کاوش و آزادسازی بخشی از مسیر در این منطقه در سال ۱۴۰۱ انجام شده بود و کاوش حاضر نیز با اخذ مجوز از پژوهشگاه میراثفرهنگی در حال انجام است که پس از پایان آن این مسیر به صورت کامل آزاد میشود.
محمدی با اشاره به کشف تدفین عصر آهن و اشیایی مثل ظروف سفالی، زیورآلات و سنجاق سر از کاوش قلعه اولتان ادامه داد: همچنین در کاوش دیگری در پاسخ به استعلام یک واحد صنعتی در روح کندی بیلهسوار به منظور تعیین محدوده ساخت و ساز کاوش انجام شد که این کاوش به پایان رسیده است.
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